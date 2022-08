Ricardo Garcés: biólogo de profesión y su cuerpo retumba con el “break dance”

Córdoba, Ver.- Biólogo por profesión, practicante del break dance por diversión, así se define Ricardo Garcés López, joven originario de la Ciudad de México, pero que por cuestiones de trabajo radica en Córdoba desde hace un par de semanas.

Aunque lleva menos de un año de practicarlo de manera constante, comenta que el break dance le ha dado grandes satisfacciones personales, pues además de que se divierte al practicarlo ha logrado mejorar su condición física.

“Dentro de la cultura Hip Hop se encuentra el breaking, que realmente es así su nombre, break dance es el nombre comercial que se el da, pero el nombre verdadero es breaking y es un arte urbano muy padre”, comenta.

Detalla que desde pequeño este baile le llamaba la atención, pero no fue sino hasta que un grupo de jóvenes de su barrio en la Ciudad de México lo invitaron a unirse a ellos y practicar este baile que ya también está integrado a los Juegos Olímpicos.

¿Existe discriminación hacia quienes practican el breaking?

Comenta que lamentablemente aún persiste mucha discriminación hacia las personas que practican este baile, pues al ser más urbano lo ligan en automático a personas con algún tipo de adicción o incluso con actividades delictivas.

“Dentro de la cultura del Hip - Hop donde se encuentra el rap, los DJ’s y el breaking son estigmatizados como gente de no provecho, que no se dedican a nada más que a andar de vagos, pero no es así, muchos tenemos profesión y hacemos esto por diversión”, dice.

¿Qué se necesita para practicar el breaking?

Explica que esta disciplina le exigen a quien la práctica mucha condición física y no excelente coordinación, pues es un baile que se realiza con diversas acrobacias en las que se requiere fuerza en brazos y piernas e incluso las manos para mantener el equilibrio.

Conoce al chico que se quedó una semanas en Córdoba y baila break dance en el centro | Foto: Roberto Tellez | El Sol de Córdoba

Señala que es importante abrir espacios donde los jóvenes que se interesan por esta disciplina puedan practicarla y mejorar sus técnicas, pero además de que se difunda que es un arte urbano que se puede aprender por todos.

