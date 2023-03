Ícono del son jarocho: el Jaranero de la Iguana y su historia en la música

Veracruz, Ver.- Cuando era joven, Francisco Bárcenas López se emocionaba cada vez que veía y escuchaba a los músicos tocar las jaranas y las arpas en los sitios más representativos del puerto de Veracruz, en aquel entonces no se imaginaba que se convertiría en uno de los músicos más representativos en el folklore jarocho con el nombre de Jaranero de la Iguana, que actualmente lo distingue entre muchos otros.

Mientras habla de su amor por este arte, comparte que le maravillaba ver la picardía y destreza con la que el mítico Jaranero Solitario atraía a su público, con una forma muy peculiar de hacer tocar el arpa y manejar el escenario. En aquel entonces era un estudiante universitario y se acercó con el maestro Armando Gutiérrez Cruz, quien le enseñó a tocar la jarana.

“Inicié en la jarana viendo a los folcloristas, a mí me maravillaba ver a los folclorista, me encantaba ver como tocaba el jaranero solitario, me gustaba la manera en la que tocaba, porque tenía una manera peculiar, de hacer sus rimas, tenía una forma muy diferente, la picardía, la manera en la que se desenvolvía, la manera en la que él manejaba el escenario".

Mientras cursaba sus estudios en Ingeniería Civil, se paga la carrera cantando en los camiones, después participando en espacios como restaurantes, en la plazuela de la campana y más tarde siendo parte dela trova, trabajando en los restaurantes, improvisando versos en la zona de Villa del Mar.

¿Por qué es conocido como el Jaranero de la Iguana?

Pero su sello distintivo llegó hace aproximadamente 30 años, en los finales de la década de 1990, cuando después de participar en una presentación en el World Trade Center salió y encontró en su camino a una iguana herida, a la que levantó y procuró hasta que se curó, la iguana lo acompañó desde entonces por casi 20 años y le dio su peculiar nombre de Jaranero de la Iguana.

“Hace muchos años, cuando se inauguró el World Trade Center, salí y me encontré una iguanita que habían atropellado, me bajé y la levanté, me di cuenta que había perdido un ojo y que ya no podía regresar a la naturaleza, la adopté, de repente cuando se sintió bien se fue, pero después regresó, imagino que estaba muy agradecida porque se salvó”, cuenta.

Francisco Bárcenas narra que fue cuando salía a una presentación que la iguana se le subió al hombro mientras terminaba de afinar las cuerdas de su jarana, a pesar de los intentos por dejarla en casa, el animalito se aferró y lo acompañó en innumerables ocasiones a su trabajo como músico de son jarocho.

“Un día estaba yo tocando mi jarana y se me subió al hombro, la bajé en dos ocasiones y se volvía a subir, fue ahí que dije vámonos a trabajar, en ese entonces trabajaba en un restaurante, eso hace 30 años aproximadamente, la iguana se portó muy bien y me acompañaba cuando tocaba, vivió conmigo 18 años y me identificaron así como Jaranero de la Iguana”.

La llegada de la iguana a su vida lo hizo no solo destacar entre otros jaraneros, sino que despertó la pasión que sentía con los animales, y desde entonces se dedicó a rescatar iguanas que encontraba heridas o que le reportaba la gente, para rehabilitarlas y devolverlas a la naturaleza.

En los casos en los que no era posible que los animalitos se recuperaran, siempre los mantuvo a salvo en su casa, llegando a tener hasta 18 iguanas bajo su cuidado, actualmente comparte su hogar con dos.

El Jaranero de la Iguana se dice agradecido con las personas que se ha encontrado en su camino y que ha promovido su arte, pues gracias a ello ha buscado superarse cada vez más. Cuenta que en un inicio aprendió de manera lírica y, aunque reconoce que no es tan diestro como otros músicos, ha procurado estudiar para mejorar su composición de versos y décimas.

¿En qué eventos se ha presentado el Jaranero de la Iguana?

Lo anterior lo ha llevado a estar presente en eventos tan representativos como el Carnaval de Veracruz e incluso festivales internacionales, y más recientemente en videos virales en TikTok con audiencias en otras partes del mundo.

“Ha sido una situación de aprendizaje, porque tienes que aprender la estructura de lo que es verso, de acuerdo a los diferentes sones que existen en el estado de Veracruz, yo creo que para todo hay que estudiar, empecé siendo lírico, pero como todo, me fui profesionalizando, a lo mejor no soy buen músico, pero lo que es el verso lo he estado estudiando”.

El Jaranero de la Iguana actualmente trabaja en un libro que llamará “La picardía no es grosería”, con el que busca reivindicar el son y los versos que se componen con folclor jarocho y mucho sabor al puerto de Veracruz.