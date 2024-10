Veracruzana Ángela Olazarán, primera mujer de Latinoamérica en ser la mejor estudiante del mundo

"Las cosas no se dan de la noche a la mañana, se tiene que buscar que es lo que se quiere para el futuro y se deben aprovechar las oportunidades porque no se sabe cuáles son las que pueden cambiar su vida o de qué manera van a cambiar la vida de otros", asegura Ángela Elena Olazarán Laureano, estudiante veracruzana que fue reconocida como la mejor estudiante del mundo al obtener el galardón Global Student Prize 2024.

Originaria de Papantla, la joven logró ser la primera mujer y primera estudiante latinoamericana en obtener este reconocimiento mundial en el que contendieron más de 11 mil jóvenes de 176 países por la creación de Ixtlilton, un asistente médico virtual impulsado por inteligencia artificial, en cual es capaz de diagnosticar 21 enfermedades, tras la realización de una serie de preguntas directas a la persona que lo utiliza.

¿Cómo nació el proyecto de Ángela Elena Olazarán?

En entrevista en Xalapa, donde actualmente cursa el primer semestre de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Negocios Digitales en la Universidad Anáhuac, la estudiante recordó que el proyecto Ixtlilton nació durante la pandemia por Covid-19, mientras estudiaba en el Conalep de Papantla.

La herramienta tecnológica Ixtlilton, llamada así en honor a la deidad de la medicina, fue pensada para ayudar a las personas que viven en comunidades rurales y tienen dificultades para acceder a una atención médica oportuna y adecuada.

Y es que , de acuerdo a los datos del INEGI, en Papantla el 48.1% de la población se encuentra en situación de pobreza moderada y 21.6% en situación de pobreza extrema.

"Este proyecto inicia durante la pandemia junto con el equipo de robótica, muchos estudiantes son de comunidades y nos percatamos de que durante la pandemia surgieron situaciones complicadas de salud por las distancias y por los recursos, entonces tomé esta decisión”.

Ángela Elena reconoce que la creación de este asistente representó un gran reto, pero se buscó el apoyo con doctores locales, con el Conacyt y se fue desarrollando el proyecto que permite que los pacientes pudieran realizarse un prediagnóstico médico vía remota para saber si es necesario que se trasladen a un centro médico.

A más de tres años de haber iniciado el proyecto, Ángela ha generado avances y mejoras, a fin de lograr un mayor desarrollo del mismo. Actualmente, busca que Ixtlilton no solo sea ayudante en la detección de Covid-19, sino intentar con enfermedades más complejas, como cardiovasculares o respiratorias.

“Queremos que sea un facilitador para las personas que tienen dificultades para acceder a la atención médica, se ha cuestionado el uso de la inteligencia artificial en la industria médica, pero seguramente será un gran apoyo para las zonas rurales como lo es ahorita, la idea es seguir innovando y hacer un mayor uso de la tecnología", dijo.

Destacó que la Universidad Anáhuac, que es donde estudia, la está apoyando con el desarrollo del proyecto, con las alianzas con empresas privadas, las relaciones con organismos y empresas interesadas en el mismo, así como con lograr la patente.

"Vamos a seguir desarrollando el proyecto, queremos darle otra visualización, que haga el diagnóstico médico y expandirlo para que brinden otros tipos de diagnósticos y pueda dar recomendaciones, ciertos protocolos y, a lo largo, sería impactante que esta aplicación pueda recetar a menor escala, pero de forma certera", comentó.

Ángela Elena Olazarán Laureano fue reconocida como la mejor estudiante a nivel mundial por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Global Student Prize 2024



Sobre el galardón Global Student Prize 2024, Ángela aseguró que la convocatoria representó para ella un reto para lograr un crecimiento personal y académico y que al lograrlo se convirtió en la primera mujer y la primera estudiante de Latinoamérica en conseguirlo.

“Es un logro, pero también es un resultado del trabajo en conjunto porque no llegué sola por mi cuenta, siempre tuve el respaldo de mi familia, de mis docentes, de mis compañeros del club de robótica, es una gran satisfacción y un compromiso y motivación", dijo.

La joven, que actualmente cursa el primer semestre de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Negocios Digitales en la Universidad Anáhuac Xalapa, se preparó para lograr presentar de la mejor manera el proyecto.

"Cuando veo que publican el top 50 y soy la única de México pensé en la responsabilidad que tenía, pero también me dio gusto, si algo llega a diferenciarme es que tengo una gran pasión por hacer las cosas, siempre trato de ser muy activa, de realizar proyectos y de impactar en los demás", expuso.

Para Ángela, el haber recibido este reconocimiento fue un incentivo para poder desarrollar otros proyectos. "Las primeras entrevistas fueron por video llamada y cuando me notificaron que era parte de los 50 estudiantes seleccionados me dijeron que debía ir a Nueva York y que tenía que presentar un discurso, me dijeron que habría personas ganadores del Premio Nobel y durante la asamblea de las Naciones Unidas, entonces fue empezar a mover, y desde la dirección de Conalep se me brindó la ayuda, a cinco días no tenía pasaporte, ni visa y se logró", expresó.

Para recibir el premio Ángela decidió portar el vestido tradicional de Papantla, el cual se utiliza para las mayores festividades del Pueblo Mágico. "Siempre es un honor portar la ropa tradicional de mi pueblo, cuando recibí el premio me di cuenta de que la cultura Totonaca y veracruzana llega a todos los espacios del mundo y eso es un orgullo", manifestó.

Al venir de una familia de docentes, su padre Luis Enrique Olazarán Camarillo, docente del Conalep, y su madre Matilde Laureano Mozo, profesora de educación especial, forman parte de su desarrollo educativo. "Siempre han buscado que tenga este equilibrio, tanto en la parte emocional como académica. Mi familia siempre ha sido mi mayor apoyo y soporte para poder lograr mis metas", expuso.

La joven destacó que los retos de la vida siempre traen consigo dificultades, pero es posible salir adelante con disciplina y esfuerzo. "El camino no es fácil, siempre habrá obstáculos, a veces habrá personas que te dirán que no puedes, pero en nosotros queda decirles que si existen diez razones para no lograrlo, habrá once que permitan desarrollarlo, las metas se pueden lograr, se debe tener conciencia de que es mucha disciplina, determinación y pasión", concluyó.

Trayectoria de Ángela Elena Olazarán

A sus 18 años, Ángel ha sido estudiante embajadora de CoSpaces Edu Ford Microsoft y acreedora a la medalla de plata en la OVI 2022. Es bicampeona estatal, nacional y mundial de robótica.

También fue galardonada con la presea “Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja” en la categoría de Excelencia Académica Conalep 2023, el máximo galardón que otorga la institución a sus alumnos.

Ángela Elena Olazarán Laureano también es bicampeona estatal, nacional y mundial de robótica / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Obtuvo el premio Honorable Student Award en el concurso Huawei Developer Competition LATAM 2023.

Presentó el proyecto “Ixtlilt” en Space Exploration Educators Conference (SEEC) 2024 en el Space Center Houston de la NASA.

Asimismo, recibió el título de Mejor Estudiante en STEM en México por su trayectoria de excelencia científica, social y académica, y desarrollar proyectos basados en Sciencie, Tecnology, Engineering and Mathematics (STEM).

Ángela Olazarán también ha sido Premio Estatal de la Juventud en la categoría Logro Académico y recientemente ganó el concurso Global Student Prize 2024, que la posicionó como la mejor estudiante del mundo y portavoz de la juventud en la Asamblea General de la ONU.