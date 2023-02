Nuevo candidato: Ulises Ruiz va por la presidencia por vía independiente

Veracruz, Ver.- El exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz confirma que buscará la Presidencia de la República a través de la candidatura independiente al considerar que los partidos políticos están en crisis.

En su visita por Veracruz informa que una vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) saque la convocatoria, iniciará con el proceso de recolección de firmas para lograr la candidatura, pero esta vez lo hará de manera independiente sin el respaldo de algún partido.

En su consideración, todos los partidos están en crisis inmersos en corrupción y asegura que aunque trató de cambiar al PRI, partido que lo llevó al triunfo en la gubernatura de Oaxaca, al final lo expulsaron.

¿Qué opina Ulises Ruiz Ortiz sobre la actualidad de los partidos políticos?

Acusa que tanto el PRI como Morena utilizan las mismas prácticas de corrupción mientras que el PAN está desdibujado, el PRD está en extinción y el resto de las fuerzas políticas funcionan como satélite que se mueven en torno a negocios.

“Los partidos están en crisis no cambiaron, el país cambió y ellos se quedaron en sus historias, no se decidieron por cambiar, yo hice un intento por querer cambiar al PRI y terminé expulsado, no quieren cambiar, son las mismas prácticas, los mismos vicios, la misma corrupción, y es parejo, Morena es igual, es lo mismo, reparto del motín”, expone.

¿Qué opina sobre el partido Morena?

Afirma que hay descontento social y muchas inconformidades contra el partido de Morena y su presidente, ya que prometió un cambio y al final resultó peor.

“Hay una enorme inconformidad contra el presidente, contra su gobierno porque no está dando los resultados, está entregando malas cuentas”, puntualiza.

Ulises Ruiz considera que existe un descontento social contra el gobierno de Morena | Foto: Daniel Augusto | Cuartoscuro

Por ello insiste en que a través de la figura independiente hay más posibilidades de ganar y hacer las cosas diferentes; instó a los ciudadanos a unirse a su proyecto para que haya más senadores, diputados independientes en los próximos comicios.