¿Quién miente en el Tribunal?, ve lo que dice magistrada

La magistrada Concepción Flores Saviaga asegura que la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz "dice mentiras" ya que ella nunca pidió un cambio de adscripción por lo que seguirá defendiendo sus derechos en los tribunales.

"La presidenta dijo que soy una mentirosa, la mentirosa es ella porque yo si digo la verdad. Yo nunca pedí un cambio porque tenía una adscripción reciente, ya lo estoy haciendo valer en mi amparo", precisa.

Entrevistada a su llegada al segundo informe de actividades informa que el 24 de noviembre tendrá una audiencia para demostrar la violación del acto reclamado.

Leer más: Rocío Nahle se reúne con la magistrada Isabel Inés Romero

Y es que, asegura que se le dio un trato diferenciado ya que, mientras a otros magistrados se les preguntó si aceptaban el cambio de adscripción mientras que a ella se le impuso.

"Pero no tiene oficio político, no saben el derecho y lo único que quiero es demostrar que yo tengo razón y que el derecho no lo podemos torcer", denuncia.

Añade que otra de las irregularidades es que a la gente de su ponencia no la han reubicado y que aquellos que han pedido su finiquito no se les ha pagado. "La administración está en quiebra".