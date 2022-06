Actúan con hipocresía quienes nunca vieron devastación ambiental: Cuitláhuac García

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que quienes no señalaron u observaron la devastación del medio ambiente creada por los gobiernos anteriores hoy actúan con hipocresía.

Tras entregar la “Medalla al Mérito por la Defensa y Mejora del Medio Ambiente 2022” al biólogo Manuel Guevara Huerta, en sesión solemne desde el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, refirió que no hay desarrollo sin el cuidado del medio ambiente y ninguna de las dos son validadas si no se cuenta con el apoyo de la sociedad, pero sobre todo si no se genera conciencia en los jóvenes estudiantes.

“Estamos haciendo historia por entregar por primera vez la Medalla al Mérito de la Defensa y Mejora del Medio Ambiente, una distinción oportuna en los tiempos en los que vive el mundo, donde a veces, lamentablemente, la hipocresía de quienes nunca vieron la devastación neoliberal del medio ambiente hicieron prevalecer mediáticamente su visión perversa sobre el real desafío del cambio climático, la escasez de recursos naturales y en contra de los esfuerzos de quienes sí emprendieron esfuerzos por revertir el daño ambiental y, al mismo tiempo, impulsan el desarrollo de los pueblos”, expuso.

Destacó la labor de varias personas u organizaciones que se han dedicado a generar proyectos para revertir la devastación provocada durante varios años. “Hay muchos que han optado por ponerse en el camino de la denuncia de aquella devastación, sino que emprendieron las acciones para revertirla, por eso resaltamos los méritos del doctor Manuel Guevara Huerta, su lucha decidida y también esta ferviente pasión por dejar un legado entre los jóvenes por 45 años”, dijo.

De esta manera reconoció la labor del homenajeado, a quien felicitó por las acciones que ha hecho en el sector educativo. “Todas sus acciones son loables y hoy lo llenan de mérito a la honra pública, casi su vida entera la ha dedicado a formar conciencia ambiental entre jóvenes, alentó a generaciones a siempre poner atención en los temas ambientales de los que el desarrollo humano y tecnológico no se debe apartar”, expresó.

Por otra parte, manifestó que este día se trae a la memoria los actos fundacionales de los 500 años de la ciudad de Coatzacoalcos, “también nos queremos referir a la historia prehispánica con la cual damos explicación completa a lo que nos define como veracruzanos y mexicanos”.

Mencionó que no sólo es la fundación de la villa del Espíritu Santo en Ixhuatlán del Sureste o la posterior defensa de los asentamientos en esta costa, defendidos por las milicias de afrodescendientes y mulatos libres que se concentraban en Acayucan, quienes lucharon contra la total devastación por parte de piratas contra los pueblos indígenas de alrededor de lo que hoy conocemos como Coatzacoalcos.

Al conmemorar estos hechos históricos, comentó, elevamos a la memoria histórica las grandes culturas de nuestros pueblos originarios, su admiración por la naturaleza fértil de donde se asentaban, su pensamiento político y social, su conservación y, en particular, el paso enigmático de Quetzalcóatl.

“Coatzacoalcos también te fundaron nuestros pueblos Olmecas, Popolucas, Mijes, Zoques, Chontales, Chinantecos, Zapotecos y Nahuas. Por eso es que nos concentramos hoy los tres poderes para dar testimonio de la grandeza de este pedacito sureño que nos llena de orgullo, alegre de ser una ciudad dinámica y en transformación, llamada a ser un nuevo puente del comercio entre las dos cuencas más importantes, quizá del mundo”, agregó.