Xalapa, Ver.-A 13 años de haberse registrado un incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en el cual fallecieron 49 menores, desde la capital veracruzana se exigió justicia para las víctimas.

Con un tendedero de las fotografías con nombres de los menores que perdieron la vida aquel 5 de junio de 2009, se recordó que no ha existido una verdadera aplicación de la justicia en este caso.

Sobre las escalinatas de la Catedral Metropolitana de Xalapa se colocaron de cruces con moños negros y figuras de angelitos simbolizando a cada uno de los niños y niñas que perdieron la vida dicho incendio.

En voz de los manifestantes, Cristina Ortiz, dio a conocer que como cada año se seguirá pidiendo justicia para los responsables de los hechos sucedidos en la guardería.

“A la fecha no hay castigo a los responsables, no puede ser que las autoridades no actúen como se debe y no se tenga una respuesta clara sobre ello”, dijo.

Recuerda que sí existen personas señaladas por este caso; sin embargo, los mayores responsables no han sido llamados por las autoridades ni sancionados como se debe.

“Los responsables no han tenido su castigo, pasan gobiernos y se les olvida, no tienen memoria, este día es de luto nacional, pero las autoridades son unas indolentes y desmemoriadas”, expuso.

El 5 de junio del 2009 se originó un incendio en una bodega del gobierno de Sonora, el cual arrasó el edificio contiguo, la Guardería ABC, donde se encontraban 176 bebés y 50 adultos.

Al registrarse el incendio murieron 49 menores, 25 niñas y 24 niños, los cuales no pudieron ser rescatados por el personal de la guardería.

También 106 personas quedaron lesionadas, entre ellos 24 pequeños, que sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado hasta en el 80 por ciento de sus cuerpos.

Desde Xalapa piden justicia por menores que murieron en guardería ABC de Sonora / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

A la fecha las familias de las víctimas siguen exigiendo al gobierno que se haga justicia, pues al momento no hay ni una persona detenida para responder por el crimen.