Aunque tengan su corazoncito en la gubernatura, hay que esperar, les dice Esteban Ramírez

El delegado en funciones de presidente de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, afirmó que “todos tienen su corazoncito” en torno al destape de algunos funcionarios estatales, y diputados federales sobre la candidatura a la gubernatura del 2024.

Aunque dijo ser respetuoso de las intenciones de cada persona, les recordó a todos que lo más conveniente y lo que les corresponde hacer es consolidar la Cuarta Transformación que impulsa un cambio en la entidad y en todo el país.

“Siempre va a ver opiniones de los compañeros y es un trabajo que se debió haber tomado desde hace tiempo, muy importante, que nosotros los morenos nos identifiquemos con el trabajo de la Cuarta Transformación, yo soy respetuoso de la opinión de ellos. Les hago un llamado a todos los compañeros de este movimiento, a que todos pongamos nuestro granito de arena para que se logre la consolidación de nuestro proyecto”, expresó.

Sobre las intenciones de algunos actores políticos con miras a la gubernatura del 2024, comentó: Todos tienen su corazoncito y voy a respetar su decisión. Hay que ser institucionales, y todavía faltan muchos meses, estamos al cuarto mes del 2022, faltan varias reformas por pasar.

Manifestó que los estatutos de Morena establecen una encuesta para seleccionar a los candidatos; sin embargo, esto podría variar en el 2024 si se determina que no hay condiciones para consultar a la militancia sobre la persona que sería idónea para la contienda electoral.

Pese a que no mencionó a quienes han mostrado interés en participar en la contienda electoral del 2024 en varias ocasiones se ha mencionado como posibles candidatos a la actual secretaria de Energía, Rocío Nahle García; al secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García; y al diputado federal, Sergio Gutiérrez Luna. En septiembre del año pasado el exdiputado federal por Morena, Ricardo Exsome Zapata, destapó a Rocío Nahle García como una de las aspirantes a la gubernatura, al considerar que es la única veracruzana dentro de las filas del partido que podría hacer un buen papel.





Tras ello, en una entrevista manifestó: "No me encarto ni me descarto", al ser cuestionada si tenía o no aspiraciones para ser candidata la presidencia de México o a la gubernatura de Veracruz.

Además, en una de las conferencias de prensa matutinas el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la respaldó como posible candidata para sustituirlo en la silla presidencial.

Rocío Nahle, su carrera

Rocío Nahle es ingeniera Química por la Universidad Autónoma de Zacatecas e inició su carrera profesional en PEMEX en los complejos Petroquímicos de Pajaritos, Cangrejera y Morelos. También fue asesora de la Comisión de Energía en la H. Cámara de Diputados en la LIX y LXI Legislatura y del Senado de la República en la LXII Legislatura.

Rocío Nahle acompañó a López Obrador en visita a refinería de Minatitlán. | Foto Cortesía: Gobierno | Diario de Xalapa





En 2015 fue elegida diputada federal por el Distrito 11 de Veracruz y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Para el 2012 fue candidata a diputada federal en el distrito 11 de Veracruz por la coalición del Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano.

Sergio Gutiérrez, el presidente de la Cámara

El diputado Sergio Gutiérrez Luna ha realizado varias actividades públicas relacionadas presuntamente con su intención de ser el sucesor de Cuitláhuac García Jiménez.

Una de las actividades que se consideró un destape fue el foro informativo que realizó en Minatitlán sobre la Reforma Eléctrica. Sergio Gutiérrez es abogado, entre 1998 y 1999 fue asesor en la Coordinación Central de Recursos del Sistema de Administración Tributaria, de 2000 a 2003 en el sexenio de Vicente Fox.

Fuecoordinador de asesores en el Senado de la República en la LVIII Legislatura, en el mismo 2003 se desempeñó como subdirector en la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral del Distrito Federal.

Fue consejero en el Poder Judicial de Sonora, representante de Morena ante el INE en el Estado de México y el de Baja California.

En 2018 fue elegido diputado federal suplente por la vía plurinominal a la LXIV Legislatura; era suplente del propietario Horacio Duarte, quien solicitó licencia para ser subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que asumió la diputación el 4 de diciembre de 2018.

Zenyazen, el títular de la SEV

Zenyazen Escobar García es considerado otro de los posibles candidatos a la gubernatura al reiterar en sus discursos las acciones que se hacen desde la administración estatal, así como en la crítica que realiza hacia los pasados gobiernos.

Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sotavento, campus Orizaba; y maestro en Ciencias de la Educación por el Centro de Estudios Avanzados de las Américas.

Se desempeñó como docente en la Escuela Telesecundaria “Francisco I. Madero”, ubicada en la congregación La Luz Francisco I. Madero, en Córdoba. Fue uno de los líderes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV), perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación (CNTE).

El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

En 2016 fue electo por la vía de la representación proporcional como diputado local, donde fue coordinador del grupo Legislativo de Morena. El 1 de diciembre de 2018, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, lo nombró secretario de Educación de Veracruz.