Quieren fumar marihuana en espacios públicos

Ante la legalización del cannabis, usuarios creen que aún tendría que pasar mucho tiempo para que la pudieran consumir en espacios públicos y abiertos, a pesar de que causa menos problemas un grupo de éstos que uno de alcohólicos, dijo Montserrat.

Sobre el consumo en espacios abiertos, cree que funciona en otros países donde los habitantes tienen otra cultura y desarrollo, pero no en México donde la postura y cultura de la sociedad aún es cerrada, por lo cual ella cree que si se llegara a aprobar, el consumo por un buen tiempo todavía tendría que ser en espacios privados.

Ella aún se muestra incrédula de que la ley para la legalización de la yerba pueda pasar las etapas que faltan, ya que se viene hablando de ello desde hace dos años, así como porque el presidente Andrés Manuel López Obrador está rodeado de políticos y personas de diversas ideologías que lo podrían presionar para que ésta se quede guardada por un tiempo más.

En su opinión hay alrededor de 40 por ciento de posibilidades de que la ley se concrete, sin embargo ve con buenos ojos los avances que se han logrado en torno a ese tema pues hay muchísimos bares y no existe tanto problema entre la sociedad, así como que todo el mundo sabe que a los antros la gente no acude sólo a consumir alcohol.

Por otro lado, le parece importante que se haga más público que los consumidores de marihuana no son sólo aquellos que representan una parte oscura de la sociedad sino que hay muchos sectores de creadores que consumen la cannabis porque les permite ser más creativos, poner más atención y ser más reflexivos. Asentó que el consumo tiene mucho que ver con quién la consume, para qué y que trae en su cabeza y en su formación cultural, social y profesional. “No es el consumo sólo por el consumo”, sino que tiene que ver con el desarrollo de cada persona. Concluyó que por el momento y aun cuando aprobaran la ley el consumo será todavía en el ámbito privado, así como que esto podría tratarse de un distractor más para la sociedad.

REALIZARÁN MARCHA EN ORIZABA

Integrantes del Movimiento Cannabico de Orizaba realizarán una marcha para exigir que la regulación del consumo de cannabis no viole derechos humanos, se integren en la ley los derechos humanos de las personas usuarias de cannabis y sea acorde a las determinaciones de la Suprema Corte.

Adrián N., uno de los jóvenes que la coordinan expuso en entrevista telefónica que con este movimiento se busca en primera instancia "que no haya más discriminación hacia los consumidores y que haya espacios tolerados de consumo".

Subrayó que si el consumo de tabaco es tolerado en los parques, no ven por qué no se podría fumar cannabis en un parque.

Agregó que ellos están a favor de permitirse el consumo responsable de la misma está apegada a la ley y tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho humano que tienen todos los ciudadanos, que si quieren consumirla, se tienen que amparar.

Con esta ley, que ya se aprobó por los senadores y va para la Cámara de Diputados, todavía se puede modificar un poco, pero como la maneja el Senado es consumo responsable adulto.

Señaló que legalizándola pareciera que se pone más al alcance de los menores de edad pero confió en que como en Uruguay, donde el consumo es legal, en México sea únicamente en adultos. "Si está protegida la juventud mexicana ante la regulación", acotó.

Por su parte, Jairo Guarneros Sosa, representante de la Coordinadora de la Sociedad Civil consideró que es correcto que la respuesta que tengan las autoridades para con quienes consumen, se apegue a lo establecido por la suprema Corte pues la falta de una regulación permitió muchos abusos.

"Por ejemplo, que sean detenidos cuando están consumiendo, no es lo mismo que traigan para su consumo a que traigan una cantidad mayor, que se puede presumir que es para la venta, que será finalmente lo que tendría que ser investigado y sancionado", señaló.

Agregó que si a los consumidores y a las autoridades les viene bien tener un lugar exprofeso para su consumo no estaría mal. Dijo que el consumo no va a disminuir porque la legalicen o no al final quién la consume quién está de acuerdo sea legal o no, lo va a hacer y continuará haciéndolo.

"Yo creo que con la legalización se vendría dando un paso muy importante en detener toda la violencia que se genera alrededor, no generada por el consumo, sino por la venta; a mí me parece que ese es el problema mayor y, en ese sentido sí ayudaría a avanzar en esta estrategia de disminuir la violencia que se está viviendo", señaló. La marcha que prepara el Movimiento Cannabico de Orizaba se realizará el domingo 6 a las 15:30 horas, comenzará en la alameda Francisco Gabilondo Soler, seguirá por por la avenida Colón hasta llegar a Sur 2, dónde bajará hacia Poniente 3 y terminará en la parte posterior del Palacio Municipal, en el Puente Independencia.

