Quieren mancharme, pero nunca una agresión a una mujer: Cazarín

Xalapa, Ver.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín se pronunció en contra de cualquier agresión a una mujer y se defendió de la protesta de un grupo de mujeres que lo acusaron de no respetar la paridad de género en la asignación de diputaciones por la vía plurinominal.

En una publicación en sus redes sociales tras la protesta en las afueras del Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz ayer por la noche, previo a la sesión donde se aprobó la asignación de diputaciones plurinominales y tras obtener nuevamente una curul, señaló que, aunque lo han querido acusar y “manchar” con varias cosas, nunca le comprobarán nada.

“Nunca, pero nunca una agresión a una mujer, nunca. Respeto ante todas las cosas, y no hay bronca, estoy acostumbrado a que siempre me quieran manchar; me han tratado de asesino, de fraudes, de todo, pero nunca comprobarán nada, porque nunca le he faltado a nadie”, escribió.

Asimismo, sostiene que sus acciones siempre han sido de frente, pero que ha habido personas “cobardes que se esconden” para denigrarlo.

“Mis acciones siempre son de frente, sin pelos en la lengua, han sido tan cobardes que se esconden para denigrarme... cobardes; pero aquí sigo siendo, CARON , GAMBA, CAZARÍN, el boliche. Y no el diputado, eso para mí pasa hasta lo último. Pd. Hay plumajes que cruzan el pantano y no se mancha... mi plumaje es de esos... Salvador Diaz Mirón”, añade en su publicación.