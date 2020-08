¿Quieres que el apellido materno sea el primero?, ya hay casos en Xalapa

Tras la reforma al Código Civil, en el Registro Civil de Xalapa se ha recibido un par de solicitudes de parejas que desean registrar a sus hijos anteponiendo el apellido materno y al paterno.

El oficial del Registro Civil de Xalapa, José Luis Martínez Corona, dijo que incluso antes de la modificación a la ley se habían tenido peticiones en ese sentido, pero dado que la legislación no lo permitía acudieron a las vías del juicio de amparo para solicitar que la autoridad federal les concediera una suspensión que les permitiera la inversión de apellidos.

Ahora, explicó el funcionario municipal, se han satisfecho de manera inmediata, pues la ley así lo permite y se deja a consideración de las familias.

No obstante, aclaró que si una pareja ya tiene hijos registrados de la forma tradicional, no puede hacerlo después con los siguientes de una manera diferente, para evitar confusiones legales.

“Es importante señalar, porque algunas personas lo ignoran y por eso vienen algunas molestias, que cuando tu ya tienes hijos previos registrados con el apellido de la forma tradicional, es decir, primero el apellido paterno y después el materno, ya no es posible que registres nuevos hijos de esa pareja con la inversión de apellidos”, señaló.

Por ello, en caso de desearlo, tendría que ser únicamente en el caso del primer hijo, sabiendo que los subsecuentes tendrán que llevar ese mismo orden en los apellidos.

“Porque no concordaría la línea filiatoria, si bien es cierto aparecen los padres, en algún momento causaría confusión que los mismos hermanos no llevaran los mismos apellidos, entonces debe ser el primer hijo y los consecuentes llevarían la misma cadena para que no piensen que se pueden echar un volado y el primero lleva mi apellido y en el siguiente te toca a ti, es una cuestión que tiene que platicarse por parte de la pareja para que no vayan a tener malentendidos o problemas futuros”, explicó.