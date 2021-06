Quiero servir, no servirme del poder: Ricardo Ahued

“Es muy diferente buscar el poder para servir que para servirse y yo quiero servir” aseguró el candidato a la presidencia municipal por la coalición “Juntos Hacemos Historia”, Ricardo Ahued Bardahuil quien pidió a las y los xalapeños que su voto este domingo 6 de junio sea a favor del proyecto que encabeza. Y es que, aseguró que hay mucha diferencia entre votar porque es un proyecto que quiere hacer y generar bien público a hacerlo por uno que quiere deshacer y que busca el poder para generar el bien particular. “Mi pasado está lleno de seriedad, respeto y combate a la corrupción y lo seguiré haciendo hasta el último momento. Este es un proyecto sincero que va a traer un equipo de gente de bien”, dijo.

En entrevista para Diario de Xalapa, Ahued Bardahuil expuso que fue el compromiso con la capital veracruzana lo que lo llevó a pedir licencia en el Senado de la República y abanderar la candidatura a la presidencia municipal. Destacó que, tras haber recorrido las calles y avenidas de Xalapa, confirmó que tomó la decisión correcta y de la que no se arrepiente. “Tengo salud, tengo entusiasmo, estoy concentrado y me siento capaz. Todo lo que he aprendido en estos años, desde que fui alcalde a la fecha lo vamos a coordinar y a poner en práctica con un proyecto que le sirva a la ciudad”, indicó.

En caso de resultar fortalecido con el voto mayoritario en las urnas, dijo, Xalapa tendrá un proceso de entrega- recepción transparente, basada en los libros blancos y de la cual esperaría cosas positivas. “Hay grandes avances que he visto en las colonias y muchos retos que tengo que cubrir, sin duda”.

TRABAJAR EN PROYECTOS METROPOLITANOS PARA XALAPA

El abanderado de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dio a conocer que, a lo largo de la campaña, las principales solicitudes de la ciudadanía tienen que ver con la dotación de servicios básicos como guarniciones, banquetas, ampliación de red eléctrica, agua potable y colectores pluviales. “Esto es algo normal en una ciudad que creció mucho”, dijo.

Sin embargo, el candidato de “Juntos Hacemos Historia” advirtió que, debido a este crecimiento, Xalapa se encuentra “calle a calle” con Banderilla, Emiliano Zapata, Tlalnelhuayocan y Coatepec por lo que es fundamental que los proyectos de obra y movilidad se piensen desde una perspectiva metropolitana. “Es imposible pensar solo en Xalapa o creer que cada uno de estos municipios va a poder resolver solo sus problemas. Por eso tenemos que trabajar en una zona perfectamente regional y metropolitana. Xalapa no está aislada”.

Ante este escenario, Ahued Bardahuil propuso la creación de una Comisión Técnica de Gobierno del Estado que funcione para resolver los problemas y las convocatorias de toda la zona metropolitana de la capital del estado. “Esta no es la Xalapa de hace 40 a 50 años, estamos completamente codo a codo y calle con calle y todo lo que hagamos aquí les beneficia a los demás municipios por lo que tenemos que tener una reconsideración de cada ciudad y su papel en esta zona para crecer de manera programada entre todos”, precisó.

Advirtió que, de no tomarse en cuenta el crecimiento coordinado de la región se podría estar ante una catástrofe para el futuro inmediato. “Esta zona está muy desaprovechada y tenemos que ser el motor para detonar empleos y desarrollo”, dijo.

APOYO Y MENOS TRABAS A MICROEMPRESAS

El candidato a la presidencia municipal de Xalapa se comprometió a apoyar a emprendedores y emprendedoras no sólo a abrir sus negocios sino también a mantenerse en el mercado. Dio a conocer que, aunque muchos se han sumado a la moda del apoyo al emprendedurismo “hay que saber cómo hacerlo” ya que de lo contrario solo se les “echa al vacío”.

Expuso que México es uno de los países más complejos para tributar y en el que es prácticamente imposible crecer si no se tiene a asesores profesionales y recursos para pagar los servicios. Por ello, dijo, es indispensable que los microempresarios tengan el apoyo y la capacitación para llevar a cabo todos estos procesos o de lo contrario acabarán teniendo multas por no saber.

Precisó que lo primero que tiene que hacer la autoridad municipal es convertirse en facilitadores y no ser un obstáculo para las y los emprendedores. Luego, hay que llevarlos “de la mano” en todos los procesos y no soltarlos hasta que se consoliden y puedan tener ganancias, pagar impuestos y generar empleos. “Yo sé hacerlo, fui de los fundadores de ProEmpleo aquí en Xalapa hace muchos años y hacíamos proyectos; siendo presidente de la Canaco tuvimos muchos proyectos productivos que logramos consolidar a través de incubadoras y aceleradores”, aseguró.

Finalmente, el candidato hizo un llamado a la ciudadanía a salir este domingo a votar y hacerlo en paz y pensando en que el sufragio ayudará a fortalecer la democracia. “Hay que decirle a la gente que no se desespere y que se superen los ánimos de no ir votar. Pero sobre todo decirles que en sus manos está el decidir el tipo de gobierno quieren, así como el país y ciudad quieren construir”, concluyó.