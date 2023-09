Por enfermedad respiratoria no acudí a informe del presidente, asegura gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez aseguró que un problema respiratorio fue el que le impidió estar presente en el quinto Informe de Gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista, confirmó que el alcalde de Nautla, Miguel Vergel Vázquez, quien la semana pasada había sido detenido junto con el secretario de dicho ayuntamiento y presuntos integrantes de un grupo delictivo, ya está en libertad, pero deberá responder a las acusaciones que se hicieron por portar armas de uso exclusivo del Ejército.

El mandatario estatal refirió que la FGR señaló que el edil salió de la cárcel, pero seguirá bajo investigación por este hecho.

“Sí, ya está en libertad, pero él lleva sus asuntos ahí con la Fiscalía General de la República (FGR), es lo que informó la FGR. Ellos tendrán que resolverlo, y él tendrá que resolver sus asuntos con la FGR”, dijo.

Sobre su estado de salud

En torno a su estado de salud, el titular del Ejecutivo estatal indicó que los médicos le ordenaron reposo, por lo que se tomó el fin de semana libre.

“El jueves estuve un poquito mal y me recomendaron que descansara, no había tenido descanso, entonces sábado y domingo me los tomé de descanso, es el primer fin de semana completo que me tomo desde que inició la administración”, dijo.

Rechazó que su problema de salud era por Covid-19, “ando ronco, es flujo nasal y eso, vengo de salir de una tos de dos meses y medio, entonces me dieron medicamento y necesitamos cuidarnos”.

Explicó que se incorporó a las actividades, porque ya tenía programadas varias en la semana.

“Nada más paracetamol y descansar, debería descansar más, pero no me da, me tomé dos días, pero esta labor requiere de mucha atención”, expresó.

¿Qué dijo Cuitláhuac García sobre la zona de cumbres de Maltrata?

Por otra parte, afirmó que se ha reforzado la seguridad con el gobierno de Puebla en la zona cumbres de Maltrata.

De manera consecutiva, al menos dos ataques armados se vivieron en el mismo tramo carretero de la autopista Veracruz-Puebla. En dos de los últimos días de agosto 2023 el staff del grupo Fuerza Regida, y un deportista de parapente fueron víctimas de intentos de asalto a mano armada en Cumbres de Maltrata; el saldo fue de un muerto.

“No ha vuelto a suceder otro hecho, ese (el homicidio) fue un hecho aislado, nos hemos coordinado con la gente de Puebla, va bien, ahí dependemos de varios elementos, esa zona es de la Guardia Nacional y a nosotros nos queda el otro lado que va a Veracruz”, comentó.