¡Quitan varias becas para posgrados en UV! Te contamos

La Universidad Veracruzana (UV) enfrenta una etapa de incertidumbre. De acuerdo con los nuevos lineamientos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), hasta el 15 de agosto solo es elegible para becas el 52.63 por ciento del total de programas que tiene inscritos en el Sistema Nacional de Posgrados.

Édgar González Gaudiano, director general de la Unidad de Estudios de Posgrados-UV, da a conocer que hasta mediados de agosto, está confirmado que solo 70 de los 133 programas recibirán apoyos; 63 ya están fuera del esquema de becas, por lo menos para este semestre.

La aprobación, aclara en entrevista, no implica que haya el número de becas suficientes para atender la matrícula correspondiente del ciclo que está por iniciar.

Del 47.37 por ciento de las becas perdidas, detalla que 16 programas no cumplen con lo establecido por la Junta de Gobierno por no estar en los temas que ésta marca como prioritarios; se trata de algunos de ciencias alimentarias y sustentabilidad, así como de las áreas administrativa y tecnológica. De estos, no sabe qué sucederá en el futuro pues los del Consejo “están muy inflexibles”.

Local Cuida tu salud mental; estudiantes foráneos, los más propensos a depresión y ansiedad

Además, abunda que 34 programas están considerados no aplicables porque no cumplen con el requisito de un mínimo de 10 investigadores con el SIN nivel 1, algo que no se había exigido antes.

“Nos piden 10 investigadores para proyectos en área de investigadores y ocho para profesionalizante, lo cual es desconcertante porque lo que se tendría que pedir es especialistas en el ejercicio de la profesión y el campo laboral más que investigadores del SIN”, apunta.

Añade que verbalmente les han dicho que aunque pudieran incorporar a los investigadores, para este semestre el número de becas ya no podría modificarse.

Al cuestionarle si la UV recurriría al amparo, tal y como lo exponen publicaciones de medios de comunicación en el caso de otras universidades, dijo que no lo ven como una opción.

¿Y los estudiantes?

En ambiente de preocupación y desconcierto, explica que la UV emite dos convocatorias y la actual contempla a 930 estudiantes, pertenecientes a 81 programas, de los cuales no todos son elegibles.

Adelanta que realizan gestiones con el fin de ver si el Conahcyt les permite utilizar las becas asignadas para los dos semestres, solo en el semestre de agosto-enero, con el fin de cubrir la totalidad de la matrícula.

Ante las dudas manifestadas por estudiantes a través de redes sociales, explica que las medidas solo aplican a personas de nuevo ingreso; quienes ya tienen firmados sus convenios, seguirán recibiendo su apoyo.

Al ahondar en si es posible negociar apoyos para más programas en el futuro, dice desconocer si habrá un plazo, pero manifiesta estar dispuesto a respaldar las ideas de coordinadores de posgrados, entre ellos, del área de alimentos, que ya muestran interés por hacer ajustes.

Menciona que sí hay intención de seguir con las gestiones, tal y como lo han hecho desde que les fue notificado inicialmente, cuando solo 27 programas eran elegibles.

Tras el aviso, dice, inició un proceso de gestión y negociación con las autoridades de Conahcyt, el cual permitió el reconocimiento de 43 programas más.

Édgar González Gaudiano expresa que hay muchas decisiones del Consejo que aún no acaban de entender. Además, señala, cuando exigen respuestas a los responsables del área de becas no hay explicaciones, solo se limitan a decirles que fue decisión de la Junta de Gobierno.