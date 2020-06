Quítense mulas, les gritan rapamontes a pobladores

Orizaba, Ver.- Habitantes de la comunidad El Jacal, perteneciente al municipio de Calcahualco, que junto con pobladores de Nuevo Jacal y Vaquería llegaron hasta la Unidad Integral de Procuración de Justicia en el Distrito de Huatusco, exigieron seguridad para sus familias pues son constantemente amenazadas por los talamontes que dicen acaban con el Parque Nacional Pico de Orizaba.

La falta de atención de parte de las autoridades pudo ser la causa del enfrentamiento entre pobladores de Nuevo Jacal, Vaquería y Tlacotiopa, pues señalan a una familia de esta última comunidad de trabajar para los talamontes, quienes ya devastaron por lo menos 50 hectáreas de bosque.

Policiaca Queman autos y toman palacio por tala ilegal en Pico de Orizaba

En grabaciones consta lo dicho por algunas de las mujeres que llegaron a Huatusco al no tener respuesta de las autoridades. Señalaron que por el lugar donde se encontraban “pasaron los señores que están talando el parque y nos empezaron a insultar y a gritar, que nos quitáramos mulas, que nos quitáramos animales; por eso estamos aquí presentes ahorita, queremos poner la demanda hacia el pueblo de Tlacotiopa, que no nos insulten porque no están en sus terrenos, están en lo ajeno”, dijo una de las mujeres.

Agregaron que quieren seguridad para sus esposos e hijos, ya que los adolescentes, principalmente las mujeres que acuden a la telesecundaria que se ubica en esa comunidad, han sido amenazadas con violentarlas. “Lo que realmente queremos es que nos hagan justicia”.

Señalaron a una familia de la que dicen solo conocen como “Marines”, quienes talan el bosque desde hace dos meses y han devastado por lo menos unas 50 hectáreas del Parque Nacional. “Ya no son unos 5000 palos, son demasiados, son mínimo 40 o 50 hectáreas las que están acabando de monte”.

Una de las mujeres afectadas señaló que ella tiene 14 años de haber llegado a esa comunidad y la población nunca ha tocado el parque, por el contrario, lo reforestan y si hay incendios los combaten sus esposos