Raro festejo a la Guadalupana; casi no hay gente

Xalapa, Ver.- Pocos peregrinos llegaron este año a visitar a su virgen morena. La Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe en El Dique lució casi desierta durante varias horas previo a su día, este 12 de diciembre.

La calle Mártires de Xalapa estuvo ocupada por automóviles y ambulancias de los cuerpos de auxilio que en todo momento vigilaron el templo y la posible llegada de fieles que fue a cuentagotas mientras que calles aledañas se observaron sin el comercio tradicional de cada año.

Gabriel Castillo de 65 años, fue de los pocos que decidió no dejar de visitar a la virgen, aunque sabía que no podría ingresar a la basílica.

Llegó a paso lento con su cubrebocas y agarrado del brazo de su hija para darle gracias por su cumpleaños número 28 a quien decidió ponerle el nombre de la guadalupana.

“Venimos a darle gracias a Dios y a mi virgencita porque este 12 de diciembre es cumpleaños de mi hija. Cada año venimos, pero ahora debemos entender la situación de riesgo que estamos viviendo, pero ella está en nuestro corazón y aunque sea de lejitos, la vemos”, dijo.

Para don Gabriel, la pandemia hizo que la gente que cree en Dios fortaleciera su fe, “como que con ella (la virgen) nos sentimos protegidos”.

Pasaron los minutos y apenas se observaba a una o dos personas llegar hasta antes de las escalinatas a elevar su oración, las vallas les impedían avanzar; esta vez no pudieron entrar al templo ni hincarse ante la virgen del Tepeyac.

Resaltaron las decenas de elementos de Protección Civil y otras corporaciones pues al parecer, los guadalupanos acataron las recomendaciones de quedarse en casa o prefirieron visitar otros templos donde las restricciones fueron menos.

Del lado izquierdo fueron colocadas decenas de estampitas con la imagen de la Virgen de Guadalupe con la oración:

"No te olvides en tu gloria de las tristezas de la tierra. Mira bondadosamente a aquellos que sufren, que luchan contra las dificultades y no cesan de beber las amarguras de la vida. Ten piedad de los que se amaban y ahora están separados. Ten piedad de la soledad del corazón. Ten piedad de la debilidad de nuestra fe. Ten piedad de quienes son objeto de nuestro cariño. Ten piedad de los que lloran, de los que suplican, de los que vacilan. Da a todos la esperanza y la paz. Amén".

Nahum Mariano Báez Hernández originario de Xalapa, refirió que en estas fechas siempre visita a la Virgen de Guadalupe y aunque no pudo entrar al templo, asegura que, con fe, verla de lejos vale la pena.

“Yo no sabía que estaría cerrado, no se publicó ni nada, para más la de México que la de aquí, pero vine a agradecer todo lo que me dio en este año y por mi familia”, añadió.

Recordó que las fiestas religiosas desde el inicio de la pandemia por el Covid-19 no han sido las mismas dado que incluso la Semana Santa fue diferente.

“Todo cambió, pero mientras sea por nuestra salud también hay que hacerlo, con fe, todo es posible, como dicen, Dios y la Virgen están en todos lados, si lo pide uno con fe, él lo escucha”.

En su mayoría los visitantes fueron de Xalapa y si bien criticaron las restricciones de las autoridades para poder acercarse, aseguran que tener salud es la súplica más sentida de los católicos en este momento de contingencia.

Con operativo de autoridades, disminuyó asistencia

El rector de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe, César Romero Galán, reconoció que, con el operativo de las autoridades locales y estatales en las inmediaciones del templo, empezó a disminuir la asistencia de feligreses puesto que cuando estaba abierto el templo acudían más.

Admitió que hubo molestia de la población por el filtro sanitario y porque se les ponían muchas restricciones para acercarse.

“Pero me parece que la gente ha estado respondiendo al llamado que hicimos de que asistieran en otras fechas menos en los días principales, todavía estamos esperando a ver si asisten más personas porque lo más fuerte es el 12 y el domingo 13 por ser fin de semana, pero por ahora está tranquilo”, añadió.

Pese a ello, apuntó que los guadalupanos este año llegan a dar gracias a Dios por superar alguna enfermedad o dificultad, pero también a pedir la protección de la virgen por la situación sanitaria actual.

"Es dar gracias, muchos porque han salido de esta situación de enfermedad y otros para que esto termine porque muchos ya estamos cansados de esta situación que estamos viviendo", añadió.

Además, expuso que, aunque hubo coordinación con todas las autoridades para la celebración de esta fecha, no creyeron que hubiera tantas restricciones.

Y es que fueron colocadas vallas al inicio de las escalinatas que prohibían el acceso al templo y hubo un filtro donde se les tomaba la temperatura y se les daba gel antibacterial, sobre la calle Unión previo al ingreso lo que causó la inconformidad de algunas personas.

"Apoyamos que hubiera todas las cosas necesarias para que la gente de sintiera segura de venir al Dique a la Basílica, pero vemos que está demasiado fuerte y mucha gente ya se molestó", añadió.