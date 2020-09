Reabren parques en Xalapa... pero hay que tener cuidado

Xalapa, Ver.- Con responsabilidad, prudencia y la claridad de que el virus causante del Covid-19 está presente y potencialmente activo es como se debe tomar la noticia de la reapertura de parques en la ciudad de Xalapa, coincidieron en entrevista profesionales de la salud, quienes además manifiestan su preocupación ante el actuar de un gran número de la población que desatiende las indicaciones sanitarias.

La doctora María de Jesús Hernández Antonio cataloga como una buena medida permitir el acceso a parques de gran extensión, pues “para tener una buena salud es necesaria la respiración de aire puro, caminar y ejercitarse, algo que se puede hacer en estos sitios sin tantos riesgos”, expresó en entrevista.

Sin embargo, a pesar de los beneficios, puntualiza: “No debemos olvidar la prudencia. Sabemos habrá vigilancia para evitar los conglomerados, pero no se trata de dejarle a las autoridades esa responsabilidad. Si yo voy al parque de mi elección y veo mucha gente, no debo esperar que alguien me cuide. Tengo que retirarme del lugar o esperar con cierta distancia hasta que sea seguro el ingreso”.

La apertura de El Haya, Los Tecajetes, parque Bicentenario y el cerro Macuiltépetl, los cuales estarán abiertos desde hoy, de 7 a 15 horas, es considerada por la especialista en pediatría como una excelente forma de guiar a los niños hacia una “nueva normalidad”, para cuando ellos deban volver a las escuelas.

Más allá de las edades, explica, “es tiempo de empezar a adaptarse a una nueva vida, una distinta a la concebida antes de la propagación del Covid-19. Ya no es igual, y el regreso a las actividades cotidianas implica modificar hábitos de cuidado personal, así como la forma en la cual nos comunicamos, compramos, nos trasladamos de un lugar a otro y nos entretenemos”.

Parque Miguel Hidalgo, conocido por la ciudadanía como "Los Berros"/Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Su exhorto es a mantenerse informados y actuar de acuerdo con los criterios marcados por las autoridades federales, estatales y municipales:

Se trata de encontrar nuevas maneras de vivir y convivir, más seguras y con la plena conciencia y aceptación de cuidarme yo para cuidar a los demás

También precisa que la población en riesgo debe quedarse en casa y esperar al avance de otras etapas, pues se debe ponderar la salud y la vida.

Algunas de las sugerencias a tomar en cuenta son: lavado de manos antes de salir de casa y al regresar; adquirir un pequeño recipiente portable para tener alguna solución de alcohol-gel al 70 por ciento; indiscutible estornudo con ángulo interno del brazo; no escupir; no tocarse la cara con las manos sucias; mantener la sana distancia y, también, olvidarse de las palmaditas en la espalda y el saludo de mano y beso.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

SOLIDARIDAD

Carolina Martínez Villarreal, psicóloga y especialista en desarrollo humano, llama a la población a tomar con calma la apertura de los parques. Declara entender el deseo de socializar y de buscar espacios para escapar del encierro, pero enfatiza la necesidad de hacerlo ordenada y gradualmente, sin olvidar que la emergencia por riesgo sanitario no ha terminado, “no debe haber relajamiento de las medidas de salubridad”.

En el caso de quienes cuentan con áreas verde en su casas, exhorta a utilizarlas y así darle oportunidad de asistir a los parques a aquellos que no tienen jardín o un pequeño patio.

“Es tiempo de ser solidario, de pensar en los otros, de reflexionar sobre cómo ejerzo mi libertad y qué consecuencias tiene no hacerlo responsablemente. No olvidemos que la capacidad para la entrada a los espacios abiertos en la ciudad aún no es al 100 por ciento”, dijo.