Realizan “Claxonazo por la vida”, familias se unen al mensaje en contra del aborto

Xalapa, Ver.- Integrantes del Frente Nacional por la Familia (FNF) en Xalapa se unieron al “Claxonazo por la vida”, con el cual enviaron un mensaje de rechazo a la aprobación del aborto y la eutanasia.

Con una caravana, que inició en la avenida Xalapa y concluyó en el parque Miguel Hidalgo, mejor conocido como Los Berros, las familias reafirmaron su lucha en contra de la posibilidad de que en el Congreso local se legisle a favor de la Interrupción Legal del Embarazo.

Local Con "claxonazo" dice Iglesia de Orizaba: No al Aborto

Varios vehículos, adornados con globos azules, color que han utilizado en su defensa de la vida desde la concepción hasta el fallecimiento, recorrieron las calles de la ciudad invitando a la población a conocer su mensaje.

Esta misma actividad se realizó de manera simultánea en varias ciudades del país, ya que se busca que los legisladores locales y federales analicen el tema antes de emitir su voto.

“Estamos luchando por la vida, no queremos que se apruebe el derecho de aborto, no puede ser un derecho cuando se quiere matar a un ser inocente, queremos que nos vean, luchamos por los que no tienen voz, es la manera de decirle a las personas que hay quienes defienden la vida”, fue parte del mensaje dado por las familias.

Se dio a conocer que se busca evitar que la ideología del aborto llegue a los menores de edad mediante la educación que reciben en las escuelas.

Además, se pidió a la población defender las paternidades y maternidades basadas en la creación de una familia, ente indispensable para la sociedad.