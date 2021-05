Realizan marcha multitudinaria "para rescatar Xalapa"

Xalapa, Ver.- Este domingo las y los candidatos de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional que conforman las alianza Veracruz Va y Va por México, encabezaron la marcha "por el rescate de Xalapa".

Acompañados de personas de la sociedad civil y de militantes de los tres partidos llamaron a la población a votar el próximo 6 de junio y rescatar a Xalapa para construir un mejor gobierno.

Local

El candidato a la alcaldía de Xalapa, David Velasco Chedraui, pidió a la población no dejarse engañar, puesto que los programas federales no van a desaparecer y no se les van quitar.

Estábamos mejor con el Seguro Popular y con Prospera, dijo al remarcar que la población ha expresado que ahora "estamos peor que antes".

"Todos los que queremos el cambio, un nuevo Xalapa y algo mejor para nuestros familias lo estamos demostrando aquí (...) Estamos peor que antes, antes había más empleo y seguridad, todos se quejan y dicen que estamos peor", dijo.

El abanderado de la alianza Veracruz Va aseguró que Xalapa merece mejores condiciones y oportunidads para todas las familias pero además no regresar recursos a la federación que se pueden emplear en los xalapeños.

"Xalapa se lo merece y se lo merecen nuestras familias, no vamos a regresar ni un solo pero a la federación, el recurso es para los xalapeños", añadió.

En la marcha, a la que también asistió el candidato a la diputación federal por el distrito de Veracruz urbano, Américo Zúñiga, participaron un gran número de xalapeños.