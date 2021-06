Rechaza alcalde de Veracruz que edificio cuestionado por AMLO sea de la familia Yunes

Veracruz, Ver.- El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, rechazó que el edificio que cuestionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por su altura en el centro de esta ciudad, sea de la familia Yunes a través de un prestanombres.

El edil calificó como una “una payasada” lo mencionado por algunos medios de comunicación locales.

“No, pues no, ojalá, ya debería con que retirarme después del primero de enero, es una payasada. Yo creo que es un tema que al presidente de la república en su opinión que insisto es muy respetable que no le gusta y está bien, se vale que te guste o no te guste un edificio pero para nosotros es un tema de legalidad ”, respondió .

Local Se manifiestan trabajadores del IMSS para exigir aire acondicionado para la UMAE 14

Yunes Marques, reiteró en ese sentido que dicha obra cuenta con todos los permisos, autorizados, incluso por el INAH.

Por lo que asegura que no existe motivos para frenar, ni mucho menos revocar la licencia de construcción a esa construcción.

“Ellos dieron su visto bueno, se tiene el oficio, dieron el visto bueno en junio o julio del año 2017, es decir, no es un tema nuevo para ellos, entiendo que ahora que el presidente de la republica hizo este comentario, ellos quieren tratar de salvarse, pero la realidad es que ellos dieron el visto bueno para ello ”, comentó.

El munícipe agregó además que el propio INAH reconoció que el edificio no está ubicado en el perímetro C, que no incluye el centro histórico ni el casco del centro histórico.

“Yo otorgó licencias de construcción en base a que la gente que la solicita cumpla con los requisitos y el edificio cumple con los requisitos. Hay muchos otros edificios en la ciudad que no me gustan, me desagradan su arquitectura y forma pero si cumplen con los requisitos yo no soy nadie para frenar o revocar una licencia a nadie, seria indebido hacerlo ”, manifestó la primera autoridad local.

Recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó la autorización de la construcción de un edificio muy alto, en la zona centro de la ciudad de Veracruz, muy cerca al Faro Venustiano Carranza, y por ello pidió que se remedie el problema y se " rebane "el inmueble.

El edil porteño respondió que dicha obra cuenta con todas las validaciones, incluso la del INAH, el cual un día después notificó a través de un comunicado que en ningún momento fue ingresado a la ventanilla única de su delegación en Veracruz la solicitud para la construcción del inmueble que se realiza en el predio de la Calle Mariano Arista esquina Xicoténcatl.

Razón por la cual jamás dio autorización para la construcción de dicho inmueble, al tiempo que reconoció que el predio en el cual se construye el edificio se localiza afuera del perímetro de la zona de monumentos