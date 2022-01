Rechaza alcaldesa de Alvarado que existan investigaciones en su contra por temas de seguridad

Boca del Río, Ver.- La presidenta municipal de Alvarado, Lizzette Álvarez Vera, niega que exista alguna denuncia en su contra o que esté siendo investigada por temas de seguridad.

La alcaldesa rechaza también que haya huido, días antes de rendir protesta como alcaldesa de Alvarado, luego de que el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, declarara que la estaban investigando por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

“No tenemos ningún asunto y nunca estuve aislada. Desde el 6 de junio que salí electa, he estado trabajando a marchas forzadas y no hemos parado ni un solo día y mi trabajo me respalda. Es momento que si alguien tiene algo que decir que lo presente, pero nosotros estamos trabajando con compromiso y ganas de hacer las cosas bien”, manifiesta.

Puente Alvarado

Por otro lado informa que gestionará la remodelación del puente de Alvarado pero sobre todo que se suba de nivel, debido a que impide el paso de embarcaciones de grandes dimensiones.

Recordó que el municipio tiene potencial para concretar un nuevo puerto, sobre todo por los proyectos petroleros del Golfo de México.

Sin embargo, la infraestructura debe adecuarse, como el puente que tiene varios años de antigüedad.

Serán las autoridades las que determinarán qué obra se necesita en dicha vía de comunicación.

Comenzará a tocar puertas, pues la intención es contar con el apoyo de la Federación.

“Es una limitantes para el desarrollo económico del municipio ya que no cuenta con la altura necesaria para que las embarcaciones de alto calado puedan ingresar así como la distancia entre los pilares no permite que las embarcaciones mayores puedan tener acceso al puerto”.

Desabasto de agua potable

Por otro lado y con respecto a los problemas de desabasto de agua potable constante en esa localidad, menciona que gestionará que la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz regularice el servicio del vital líquido en el municipio, pues hay varias quejas.

“El agua no está municipalizada pero tenemos un compromiso con la ciudadanía y tratamos de hacer gestión para que se resuelva el problema. Hemos estado tocando puertas para poder crecer. El servicio de agua depende de Caev”.

Finalmente comenta que para finales del presente mes tendrá listo el reporte sobre el estado financiero del ayuntamiento que le heredó la pasada administración.

“Aún no tenemos un reporte financiero de lo que se encontró pero para finales de mes tendremos el reporte que deberá evaluar el Orfis”, remata.

La presidenta municipal de Alvarado asistió al desayuno mensual que ofreció la Coparmex a sus socios en un hotel conocido de Boca del Río.