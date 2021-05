Rechaza Arzobispo de Xalapa intromisión de la Iglesia en el proceso electoral

El arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, rechazó que él o alguna de las personas que colaboran con la Iglesia tengan intromisión en el proceso electoral actual.

Este domingo el alcalde suplente de Camerino Z. Mendoza, Apolinar Jaime Hernández Macías, denunció públicamente que la Iglesia presuntamente ha intervenido a favor de la candidata a la alcaldía de dicho municipio por la alianza Veracruz Va, Ingrid Romero García, motivo por el que envió una carta al Vaticano con atención al Papa Francisco.

Local Acusan al Arzobispo de Xalapa de supuesta intromisión en el proceso electoral

El edil suplente de Melitón Reyes Larios, hermano del Arzobispo, aseguró que personas cercanas a la Iglesia supuestamente “operan” en las Altas Montañas solicitando a los feligreses su apoyo y voto hacia Ingrid Romero García, esposa de Jorge David Reyes Vera, sobrino de ambos.

Ante ello, Reyes Larios aseguró que en ningún momento ha existido intervención de la Iglesia en actos políticos, además de que él no podría solicitar que se pida a los feligreses el voto a favor de algún candidato porque Orizaba es una diócesis que se desprendió de Xalapa, y el obispo de ahí es Monseñor Eduardo Cervantes Merino.

En torno a la presunta participación de Jonathan Cortés Vargas, a quien se le señala de supuestamente operar en la zona de las Altas Montañas con la bandera de la Iglesia católica, el Arzobispo dijo que lo conoce, pero no tiene relación directa con él.

“Él es abogado y trabaja en un juzgado federal, es lo que conozco. Él no trabaja con nosotros, no está en nómina con nosotros, ni nada, yo lo conozco y lo trato, pero no es enviado de nosotros”, aseveró.

Consideró que se trata de actos propios del proceso electoral, ya que la Iglesia únicamente ha hecho el llamado al voto pensado y razonado.

“Estamos en ebullición electoral, ahí están nuestros comunicados bien claritos, nosotros a lo que estamos invitando es a la participación ciudadana, a que todos salgamos a votar, que tengamos en orden nuestra credencial del INE y que votemos con un juicio acertado, bien pensado, discernido y comprometido”, expresó.

Defendió el actuar del vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, el padre José Manuel Suazo, quien ha usado las redes oficiales para hacer el llamado al voto.

“A los árboles se les conoce por sus frutos y a las personas por sus obras, que se fijen en las obras de los candidatos y formen sus criterios para votar por quien quieran, lo mismo que dice el padre Suazo. Son maneras de distraer y de tratar de echarle tierra a los otros candidatos como se está haciendo en otro lado”, agregó.