Rechazan al Tren Maya y el Santa Lucía por daño ambiental

Veracruz, Ver.- En defensa del agua y la madre tierra, habitantes de pueblos originarios externan su rechazo a los tres grandes proyectos anunciados por el actual gobierno como el Tren Maya, el Transístmico y el aeropuerto de Santa Lucía al considerar que no representan ningún beneficio y por el contrario están destruyendo los recursos naturales de los mexicano.

En caravana pobladores de distintos municipios del país arribaron al puerto de Veracruz para exponer que el problema de la escasez del agua es responsabilidad de los actuales gobiernos al entregar concesiones a empresas que diariamente destruyen el ecosistema explotando los ríos y lagunas.

Miguel López Vega, de la comunidad Náhuatl de Juan C. Bonilla del estado de Puebla, explica que el pasado 22 de marzo justo en el Día Mundial del Agua, los pobladores lograron clausurar los trabajos de la empresa Bonafont que diariamente explotaba 1 millón 640 mil litros de agua, provocando la sequía en los ríos que atraviesan por el estado.

Indica que a partir de ese momento dieron inicio a la caravana en defensa del agua para visitar sitios con el mismo problema para invitar a la población a sumarse en esta lucha para preservar sus recursos naturales.

“Cuando cerramos la empresa Bonafont nuestras comunidades empezaron a tener más agua, y pensamos que esto no solo ocurre en Juan C. Bonilla sino en muchas partes del mundo y tenemos que hacer algo, nuestra propuesta es defender el agua porque el agua que tenemos es de los pueblos originarios, desde que surgió Conagua se empezó a privatizar el agua, empezaron a dar concesión a las grandes empresas solo por dinero sin importar la falta de agua y sobre todo su contaminación (..) en el caso de Veracruz nos comentan que hay varias descargas de agua ilegales que dan al mar, que no son tratadas y nos preguntamos ¿Qué están haciendo las autoridades?” expresa.

El entrevistado acusa que la escasez del agua y el deterioro ambiental es responsabilidad de los gobiernos, ya que obras como el Tren Maya están destruyendo los recursos naturales y no representan beneficios para los pueblos y comunidades.

“Claro que es el gobierno el que está destruyendo, por medio de Semarnat, los manifiestos de impacto ambiental los da Semarnat y ahí está el gobierno, la cuestión de Conagua da concesiones, pero detrás está el gobierno, es una gran mentira de que no van a destruir nada, es mentira que será un apoyo para las comunidades y pueblos indígenas”, señala.

Aclara que aunque en esta ocasión la caravana no pasará por la península, está sumando más voces para formar un frente para la defensa de la defensa de la selva.

“Estamos recogiendo el dolor y sentir de la gente y después de esta caravana que termina el 24 de abril, pues vamos a ver que vamos a hacer para defender los recursos”, señala.

Los integrantes de la caravana se concentraron en el zócalo de la ciudad para lanzar consignas contra los gobiernos que han solapado a las grandes empresas para destruir la naturaleza del pueblo de México.

La caravana continuará su travesía hacía el estado de Guerrero y concluirá el 24 de abril en Cuentepec, Morelos.