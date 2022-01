Rechazan sectores de Córdoba a regidora, hija de exalcaldesa

Córdoba, Ver.- “Aunque no laboró en la administración pasada, Lety Luz López se vio beneficiada de lo que su mamá percibía que era dinero del pueblo, no debemos de olvidar, la otra administración que como cordobeses fuimos saqueados por Leticia López Landero así como su comuna que nos despojaron” manifestó Guadalupe Ibáñez representante del Frente Popular Revolucionario.

Y es que la tarde del martes 25 de enero durante la toma de protesta de Lety Luz López como regidora séptima del cabildo a cargo de Juan Martínez Flores, un dúo de mujeres se apersonó en la sesión mostrando con pancartas su postura ante la llegada de la hija de la ex alcaldesa a la nueva administración municipal, “Leticia Luz López es el reflejo de la corrupción por ser hija de la ex alcaldesa que como hija gozo de esos beneficios económicos, ella hacía viajes con el erario público”.

Recordó la forma de gobierno de la administración pasada donde dudo la realización completa de las 27 obras que se mencionaron durante la sesión de cabildo donde estuvo presente.

Un par de mujeres se apersonó en la sesión mostrando con pancartas su postura ante la llegada de la hija de la ex alcaldesa / Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba

Sobre el tema, mediante un sondeo en la zona centro de la ciudad, Paulina, joven cordobesa dijo fue una burla lo ocurrido, “el hecho de que fuera candidata suplente a la regiduría era a todas luces una simulación para qué quedará en el cabildo burlándose de esa manera de nosotros los ciudadanos, era evidente la titular iba a renunciar”.

La joven manifestó que le resulta complicado el panorama de pensamiento del congreso y de los ediles actuales que sabiendo que su mamá tuvo la peor administración de la ciudad y aún así haya quedado, “querían engancharse del poder de esa manera sin abrirle paso a las nuevas generaciones a gente que sí esté preparada para el cargo y servir a la ciudadanía”.

Maricela Landeros, comerciante manifestó que si esta administración es diferentes no entiende por qué se dejó a familiares de la administración pasada, “va a hacer lo que la mamá hacía porque ella le va a aconsejar, está mal eso, no debieron dejar ningún familiar de Leticia, no está bien visto que la hayan puesto de suplente”.

Cecilia Hernández, madre de familia dijo considero que la actual regidora no cuenta con la preparación y capacidad para llevar el puesto existiendo un temor de su llegada “no cuenta con las herramientas suficientes para ser parte del cabildo pues los que se han mostrado son personas con carrera y de ella no sabemos mucho más que viajaba y cantaba, sin intención de ofenderla, pero hablando de su mamá tuvo una mala administración y espero no sea asesorada por ella”.

Finalmente, Lucero Molina, abogada de profesión con más de 5 años de carrera consideró que legalmente es un insulto a los procesos electorales montar el teatro de la llegada de la hija de la ex alcaldesa como una suplente al cargo de regidora séptima, “ya estaba maquinado desde las campañas por acuerdos previos políticos, eso nos hace ver que no hay democracia porque si realizamos una consulta para aprobar la toma como lo hacen con este sondeo, nos daremos cuenta de que muchísimos cordobeses están en desacuerdo en que este personaje quiera a capricho seguir sangrando las arcas municipales”.