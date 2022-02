Rechazará gobierno de Veracruz recomendación de la CNDH por caso de July

Xalapa, Ver.-El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez reconoce que no aceptarán la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por actos de tortura y abuso sexual en contra de July “N” de manos de policías ministeriales, a quien se le acusa presuntamente haber participado en el homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid.

En conferencia de prensa de este viernes señala que la recomendación de la CNDH no tiene argumentos suficientes para que el estado la acepte, por lo que se dijo dispuesto a acudir a comparecer al Senado tras rechazar la recomendación.

El mandatario estatal destaca que actuarán en este caso no porque la Comisión lo haya pedido sino porque él lo instruyó dado no van a solapar a nadie.

“Pensamos que los argumentos no son suficientes para atender la recomendación; sin embargo, sí vamos a actuar, no bajo la recomendación sino porque ya lo he instruido yo desde antes cuando exista una sospecha de violación a derechos humanos que actué la instancia interna correspondiente, que se indague, que se investigue y así se hará”.

Expone que la fiscal general Verónica Hernández Giadáns le dio a conocer que instruyó la investigación sobre la presunta violación de los derechos humanos de July “N”, pero insistió en que si hubo violaciones se determinará en el proceso judicial.

El presunto delincuente se va defender y tiene derecho, pero eso no quiere decir que no sea culpable o que lo sea, lo mejor es que se siga el proceso y si hubiera alguna cuestión en el proceso que judicialmente se determine y nosotros no vamos a soltar la mal atención de un funcionario

Insiste en que, aunque rechacen la recomendación, “no quisiéramos avalar violación al derecho de la víctima que es la rectora, no olvidemos que se trata del homicidio de una rectora de la universidad privada que incluso públicamente nos hicieron llegar un manifiesto de rectoras de universidades para que atendiéramos el caso y se hiciera justicia”.

Refirió que deben ser cautos y pulcros, por lo que insiste en que los argumentos no son suficientes para atender la recomendación.

“Aquí no hay ni impunidad ni solapamos a nadie, que quede claro, tenemos que garantizar los derechos humanos no por recomendaciones sino porque debe ser un ejercicio de la política de gobierno el observar los derechos humanos y tan es así que lo hice desde el primer día de mi gobierno, subí a tema prioritario estatal, los derechos humanos, la justicia, en particular en el tema de desapariciones”.