Rechazo a intención de alcaldes de subir impuestos

La intención de algunos Ayuntamientos para integrar en sus Leyes de Ingresos del 2021 impuestos que deberán ser pagados por los ciudadanos en plena pandemia por Covid-19 fue rechazado por legisladores, empresarios y regidores.

Algunos alcaldes consideran que no es momento de afectar la economía de las familias que ya se encuentran en una situación difícil, por lo que, se defendieron, aseverando que en sus proyectos no fueron incluidos estos tipos de cobros.

El diputado presidente de la Comisión de Hacienda Municipal, Nahúm Álvarez Pellico, dio a conocer que algunos ediles del estado tienen contemplado incrementar impuestos para el próximo año.

Refirió que a la comisión que preside ya llegaron las 212 Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos, por lo que se ha podido observar que, en algunos casos, los alcaldes proponen nuevas formas de recaudación.

“Piden (incremento) de tarifas, cuotas, valores catastrales, pero apenas se recibieron las propuestas, van a entrar en análisis y posteriormente vamos a emitir el dictamen”, expuso.

Sin embargo, aseveró que analizarán las propuestas y, posteriormente, se emitirá el dictamen con las observaciones hechas a cada documento, al tiempo que omitió decir si se autorizará que las alcaldías incrementen los impuestos municipales para 2021.

Ante dicha situación, el legislador local del PRI, Jorge Moreno Salinas, señaló que en este momento no deben aplicarse mayores impuestos a los ya registrados, dado que las familias tienen dificultades económicas generadas por la pandemia actual.

Comentó que, en su caso, los Ayuntamientos deben analizar a detalle si la implementación de impuestos es la mejor decisión que pueden tomar ante la emergencia sanitaria.

Ahora no, no se deben aplicar más impuestos, sino que deben existir medidas para reactivar la economía, las familias están dañadas y ponerles impuestos sería una grave afectación

Contrario a ello, dijo, que se tienen que aplicar recesos o facilidades para que la población pueda cumplir con sus obligaciones recaudatorias, además del apoyo que requieren las empresas, sobre todo las micro y pequeñas, para cubrir con los impuestos a los que están obligadas a pagar.

El diputado local del PAN, Omar Miranda Romero, mencionó que se está atravesando por un momento difícil a nivel estatal y municipal, ya que el empleo ha caído y con ello los ingresos de las familias.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“La economía está prácticamente detenida y estamos en una crisis económica, por lo que si los gobiernos municipales, estatal o federal aumentan algún tipo de impuesto o cobro a la ciudadanía es algo irracional y fuera de la lógica en el sentido de poder ayudar a la ciudadanía”, opinó.

Comentó que se debe tener en cuenta que los gobiernos actuales, sobre todo los de Morena, no han tenido las fórmulas para poder apoyar a la población o a las micro, pequeñas y medianas empresas.

“No han desarrollado programas para reactivar el tema de la economía, nos parece que esta es una medida que no estaría acorde con los momentos tan difíciles por los que la población está pasando, no estamos de acuerdo con ello y seguramente externaremos nuestro rechazo a esta situación en caso de que pase al pleno”, dijo.

MINATITLÁN, DONDE SÍ HABRÁ IMPUESTOS

La regidora novena del Ayuntamiento de Minatitlán, Damara Gómez Morales, recordó que en el proyecto de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, aprobado en Cabildo el pasado 17 de septiembre por mayoría de votos, contiene impuestos excesivos.

Damara Gómez Morales, regidora novena del Ayuntamiento de Minatitlán / Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Indicó que este acto se aprobó sin la participación de cinco de los trece regidores que integran el Cabildo, quienes decidieron salir de la sesión por considerar ilógico que se hayan devuelto 13.5 millones de pesos a la Federación y se pretendan establecer nuevos impuestos cuando no se utilizan los recursos que se tienen.

En su opinión, el dinero se devolvió a la Federación porque no se tiene la competencia necesaria, ni la organización para ejercer los recursos que son asignados para diferentes rubros.

“Estamos en contra de este tipo de actos, no podemos ser cómplices de este tipo de hechos que dañan la economía de las familias, aplicar impuestos cuando se regresan recursos es ilógico, sobre todo porque la población requiere acciones a su favor”, expuso.

EMPRESARIOS EN CONTRA DE IMPUESTOS

El presidente de la Canaco Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, mencionó que como ciudadanos lo que menos se espera es que aumenten los costos de los servicios que prestan los ayuntamientos, sobre todo en la situación actual que se vive por la pandemia.

Recordó que los incrementos a los impuestos que son incluidos en las Leyes de Ingresos son aprobados por el Cabildo y el Congreso los valida, pero los legisladores también pueden hacer sugerencias relacionadas con las tablas de valores catastrales.

Gerardo Martínez Ríos | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“No sabemos si los 212 Ayuntamientos presentaron aumentos en los cobros o fueron sólo algunos, a nosotros nos parece que dada la situación que se está viviendo no sería lo correcto, esperamos que en su mayoría los municipios no presenten incrementos y, al respecto, tendrían que trabajar para ver cómo compensar el costo inflacionario”, expresó.

Ante ello, pidió a los legisladores locales revisar que los valores no sean exagerados, que no se ubiquen por arriba de la media nacional y revisen la información que presentan los Ayuntamientos, así como sugerir que los egresos se analicen para que, ante la situación actual, no se apliquen.

HABLAN ALCALDES

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, refirió que no se pretenden establecer impuestos para el próximo año, dado que la ciudadanía está pasando por una crisis económica desfavorable.

Indicó que el escenario que enfrenta el país es difícil ante el reto que implica la pandemia por el Coronavirus, por lo que no se puede afectar o intentar dañar más la economía de las familias xalapeñas.

Hipólito Rodríguez Herrero / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Esta complejidad es la que tomaron en cuenta las y los ediles para el diseño de la propuesta de la Ley de Ingresos, necesitamos enfrentar de manera solidaria y responsable la situación social actual”, expuso.

El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, aseguró que no busca incrementar los impuestos, ya que ante la pandemia se deben generar acciones de apoyo a las familias y eliminar gastos superfluos que se generan al interior del Ayuntamiento.

“Es necesario ahorrar en gastos superfluos, en cosas que no son necesarias, es algo que nosotros hemos ido haciendo desde inicios de este año, dada la pandemia la situación económica se ha venido agravando, no vemos necesario generar nuevos impuestos, debemos hacer más eficiente el gasto público”, expuso.

Indicó que en la búsqueda de reducir costos desde enero pasado implementó al interior del Ayuntamiento el programa Cero Papel con el cual se ha generado un ahorro en papelería, tintas, mantenimiento de equipos, entre otros; además de reducir costos en el pago de eventos.

“Nos hemos ahorrado alrededor de un millón y medio de hojas de papel, lo que tiene impacto en cintas, fotocopiadora, son gastos que no son tan importantes, por lo que se puede bajar, nuestra intención es apoyar a los ciudadanos, por ello no contemplamos, ni tenemos pensado incrementar impuestos”, dijo.

El alcalde de Chinameca, José Antonio Carmona Trolle, dio a conocer que presentó al Congreso local las Leyes de Ingreso que ya tenía el Ayuntamiento, ya que no se puede dañar la economía de las familias con la generación de impuestos.

“Ante la pandemia no es preciso dañar la economía de la ciudadanía, por el contrario, hay cobros que se realizan a los comercios como las anuencias municipales que muchos no han pagado y no hemos insistido porque entendemos que lo importante es que mantengan las fuentes de empleo”, expresó.

Foto: Cortesía

Manifestó que los ciudadanos deciden pagar el predial cuando observan que los recursos se están aplicando considerablemente, por lo que no se les puede obligar a cubrir con esa responsabilidad y, mucho menos, pedirles un pago mayor.

Comentó que cada año se realizan descuentos en los cobros de algunos servicios, mismos que se seguirán aplicando, dada la situación económica por la que atraviesan las familias.