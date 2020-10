Recibos de agua en Xalapa llegan de hasta 100 mil pesos en casas de interés social

Xalapa, Ver.- Vecinos se manifestaron en Plaza Lerdo para denunciar los cobros excesivos por parte de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa que llegan a ser de hasta 100 mil pesos para sectores vulnerables.

Mónica Bautista Argüelles de la tercera sección del fraccionamiento Lomas Verdes dijo que aun cuando vive únicamente con sus dos pequeños hijos, y una pequeña tienda, sus recibos le llegan de hasta 36 mil 324 pesos lo que sucedió este mes de octubre para una casa de intereses social. Agregó que a uno de sus vecinos le llegó de 100 mil pesos.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

"Me pidieron que pusiera mi medidor afuera y lo hice, pero en lugar de llegar más bajo, se sigue incrementando y digo cómo es posible que, si estoy con mis dos pequeños, no gasto tanta agua y me llegue tan alto", dijo.

Denunció que, aunque el gobierno municipal dijo que se ayudaría a los pequeños comercios y viviendas en zonas populares, no se ha cumplido.

“Nos dan dizque solución una semana y de ahí nos paran que, porque no está el secretario, que porque no está el de CMAS siempre nos ponen pretextos y nos dejan a medias y dejamos de pagar precisamente porque no nos han dado una alternativa de solución”, añadió.

Refirió que no están pidiendo que les regalen el agua, pero sí pagar los justo puesto que hasta hace un año pagaba 130 pesos por ese servicio cuando llegaba caro.

“Además se supone que durante la pandemia no nos tenían que cortar el suministro de agua y sin embargo tenemos vecinos que sí se las cortaron desde la red y cómo es posible que hagan eso si necesitamos el agua porque tenemos niños y adultos mayores en casa”, añadió.

Advirtieron que están conformando una comisión que podría acudir al zócalo de la Ciudad de México a denunciar los atropellos del gobierno municipal con pruebas y hacerlo del conocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador.