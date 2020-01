¿Reciclar ataúdes? Sí se puede pero puede ser riesgoso

Xalapa, Ver.- En Xalapa se permite la reutilización de féretros aunque no existe una reglamentación sanitaria local. Y es que el reglamento de Salud de la ciudad contempla la posibilidad de reutilizar los ataúdes que son usados previo a la cremación, pero no plasma las medidas sanitarias en las que este proceso debe darse, lo que podría significar un riesgo.

A nivel federal, en diciembre pasado, la Cámara de Senadores aprobó modificaciones a la Ley General de Salud sobre la disposición final de cadáveres y el uso y rehúso de ataúdes y servicios funerarios al señalar que el 60 por ciento de las funerarias operan en la informalidad.

El dictamen precisa que la Secretaría de Salud será la encargada de emitir disposiciones que prevengan los riesgos sanitarios por la reutilización y destino final de los ataúdes.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

También prevé que toda reutilización o donación de ataúdes o féretros provenientes de servicios de cremación o desintegración de cadáveres, se hará previo procedimiento de desinfección y aviso a la autoridad sanitaria competente. El establecimiento será responsable de la utilización de productos biodegradables para llevar acabo dicho procedimiento.

El reglamento de Salud de Xalapa señala en su artículo 76 que, la cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos áridos se realizará en cumplimiento a la orden que al efecto expida el oficial encargado del Registro Civil y con la previa autorización sanitaria correspondiente.

En el artículo 77 establece que podrán ser incinerados los restos humanos que se encuentran depositados en el osario por más de dos años sin que hubiese sido reclamados además en su artículo 78 añade que una vez efectuada la cremación, las cenizas serán entregadas a los deudos o sus representantes y “el ataúd en que fue trasladado el cadáver podrá reutilizarse”.

No obstante no hay información ni en la ley estatal de salud ni en el reglamento local de las disposiciones que se deben seguir para el reúso de los féretros. Aunque se buscó obtener una respuesta sobre el trabajo de los Servicios de Salud de Veracruz al respecto, no se concedió.

Xalapa

En 2019 se tuvo un total de 4 mil 243 defunciones registradas en Xalapa, de las cuales 2 mil 164 fueron varones y 2 mil 77 fueron mujeres y 2 personas que por el estado de sus cuerpos se manejan en calidad de desconocidos.

El oficial del Registro Civil, José Luis Martínez, precisó que del total, 3 mil 560 se inhumaron y 683 fueron cremados lo que representa el poco más del 16 por ciento.

Esto es cuestión cultural, las creencias culturales de nuestros pueblos originarios eran más hacia la inhumación que la cremación por otro lado las costumbres cristianas de la mayoría de las religiones que imperan en el municipio hablan de la disposición de una inhumación del cuerpo

A ello podría sumarse que el costo de la cremación no es tan barata puesto que se tiene que disponer de un servicio de velación, ataúd y mucha gente opta por sepultar sobre todo cuando ya cuenta con un lote en algún panteón.

Local Hasta $5 mil cuesta morir en Xalapa; casi no hay espacio en panteones

Agregó que es la Jurisdicción Sanitaria 5 quien debe exigir los permisos cuando un cuerpo será velado por más de dos días que implica la preparación de un cuerpo o cuando el traslado será fuera del municipio o estado, en un rango mayor a los 300 kilómetros que implica una preparación especial para evitar riesgos sanitarios a la población.

Nosotros no podemos meternos en la cuestión de que panteones o funerarias usen los ataúdes; sin embargo, de acuerdo con la Ley General de Salud no se permite la reutilización de los féretros porque podrían tener residuos biológicos que pusieran en riesgo la integridad física o la vida de las personas que los manipulen, desde los funerarios, el personal de panteones hasta los familiares

Dijo que hay casos en las cremaciones en que se utilizan ataúdes provisionales de materiales más ligeros y económicos que se destruyen para no ser reutilizados, al recordar, en diciembre pasado hubo una modificación a nivel federal que incluye sanciones a quien tenga malas prácticas con los féretros, lo cual deberá formalizarse en lo local.