Reclaman "seguridad selectiva" tras toma de instalaciones en el OPLE

Xalapa, Ver.- Consejeras y consejeros electorales del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz reprocharon la omisión de la Secretaría de Seguridad Pública para resguardar las instalaciones ubicadas en la calle Clavijero donde se realizaban los cómputos que fueron atraídos por el Consejo General o cambiados de sede y en general de los consejos municipales y distritales.

La secretaría ejecutiva del OPLE dio a conocer que se han interpuesto 21 denuncias por todos los actos de violencia que se han cometido contra las y los trabajadores de la institución en los consejos municipales y distritales y que se exigirá hasta las últimas consecuencias se actúe en consecuencia.

En conferencia de prensa conjunta criticaron la falta de actuación de los elementos de la SSP y rechazaron los hechos de inseguridad y violencia registrados en el marco de las elecciones, por lo que hicieron un llamado a la civilidad.

Local Ricardo Exsome solicita al OPLE abrir paquetes electorales, por presuntas irregularidades

La consejera electoral Mabel Aseret Hernández Meneses señaló que es preocupante para la democracia veracruzana que precisamente aquello cómputos que fueron atraídos por el Consejo General, “son precisamente donde los punteros eran partidos de oposición, así que es preocupante que no podamos tener el respaldo de seguridad pública, es una coincidencia extraña por decir lo menos”.

“Es inaudito que todos estos días a pesar de los llamados de auxilio, se nos haya dado la espalda y no solamente como institución sino hablo de las personas que integran lo consejos municipales donde se llevaron a cabo los hechos violentos”, dijo.

Por ello dijo esperar que por lo menos en esta última etapa que tienen para terminar los cómputos, se les pueda garantizar la seguridad que exigen para sus trabajadores, “porque si no estará en grave riesgo la democracia veracruzana”.

El consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón expuso que es la primera ocasión en que se advierte una provisión selectiva de la Seguridad Pública “y en este caso en particular en la ciudad capital donde es el resguardo y el bastión de la autoridad del estado de derecho, me parece inaudito que haya sucedido esto”.

Por ello, llamó a que se restablezca la provisión de seguridad pública para que acompañe a sus instituciones a hacer sus elecciones y concluirlas con éxito y no poner en riesgo los resultados, por parte de las personas que irrumpen y que quieren construir con sus actos “una ficción de lo que deben ser las elecciones”.

La consejera María de Lourdes Fernández reconoció que, desde el inicio del proceso electoral, en distintas partes de la entidad se suscitaron hechos de violencia y en algunas partes se han ido escalando.

“Ahora esta situación ocurre en nuestras instalaciones del OPLE Veracruz en Clavijero, donde no solo se encuentran cosas materiales, si no también nuestros compañeros, trabajadores de órganos desconcentrados, supervisores y capacitadores electorales, ciudadanos ejemplares que quieren realizar sus actividades laborales”.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Recordó que desde el inicio del proceso electoral ha solicitado, en uso de sus atribuciones, el auxilio de la Seguridad Pública, no solo para resguardar las boletas y ahora votos, si no la integridad de los trabajadores electorales en los órganos desconcentrados y desde el inicio el auxilio no ha sido suficiente.

El consejero presidente, Alejandro Bonilla Bonilla lamentó que lo que pensaban era el mejor resguardo y con seguridad, ante los hechos de violencia que se generaron se quedó a la deriva por lo que no retomarán los cómputos hasta que no se den las condiciones de seguridad que se requieren. Reconoció que los elementos de la SSP se vieron rebasados en la calle Clavijero por lo que demandó que se otorgue mayor seguridad.

Al reclamo se sumaron los consejeros Roberto López Pérez, Maty Lezama Martínez y Juan Manuel Vázquez Barajas.