Artesanías de la cárcel: Venden sus productos y ayudan a sus familias; ¿conoces el proyecto?

Hamacas, piñatas, cinturones bordados, muebles de madera, cuadros y bolsas tejidas de plástico son algunas de las artesanías que elaboran personas privadas de su libertad del estado de Veracruz y que buscan a través de su venta poder dar un sustento a sus familias que esperan por ellos.

Desde mayo pasado, la tienda “Artesanías Penitenciarias” ubicada en el pasaje Enríquez ofrece al público esos productos elaborados por las manos de las personas reclusas en algunos de los 17 centros penitenciarios que hay en la entidad.

Te puede interesar: Iglesia orará por personas desaparecidas y víctimas de la violencia

Local Colectan PET y latas para acompletar el gasto; crisis y desempleo los obliga

El subdirector de Reinserción Social de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, Guillermo Sosa Vázquez, señala que se trata de un proyecto altruista con el que buscan también quitar el estigma, pues si bien son personas presas, no siempre lo están por delitos de alto impacto.

“La idea es que la sociedad conozca y vea, también quitar un poquito el estigma de que, bueno, está en un centro de reclusión y no necesariamente son esos delitos de alto impacto que se ven, sino que hay personas que se encuentran ahí por otras circunstancias o estando ahí se logra hacer el cambio; esta famosa reinserción social que antes se conocía como readaptación, y logremos insertarlos ya a la sociedad de una manera más efectiva para ellos y vean que sus productos se pueden vender y son del agrado del público”.

La propuesta, explica, es tener un lugar abierto para que la ciudadanía acuda y adquiera las artesanías en beneficio de las personas reclusas.

El proyecto es totalmente altruista ya que los precios los ponen las personas privadas de su libertad y el producto de la venta se les entrega de manera directa a ellos

Nosotros solo somos el vínculo, somos servidores públicos, todo el personal que está apoyando en esta tienda pertenece a la dirección general de Prevención y Reinserción Social del área de Capacitación y Trabajo”.

Allí se pueden encontrar además gorras, mariposas para adornar las paredes, percheros, portarretratos, y diversos adornos para los hogares de muy buena calidad y a bajo costo, el cual es propuesto por los propios artesanos.

Vuelve a leer: Combatirán rezago educativo de personas sordas; te contamos cómo



Explicó que, dentro de los ejes de la reinserción social, las personas deben desarrollar alguna actividad como los talleres que se imparten en los centros como de carpintería o repujado y los que se imparten a través de instituciones como el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatver) o grupos de la sociedad civil.

“En un inicio cada centro se encargaba de hacer la venta de manera directa; sin embargo, ahora que ya tenemos la tienda ya tenemos otra forma de venta. Incluso tenemos una página de Facebook que se llama Artesanía Penitenciaria de aquí del estado de Veracruz que pedimos que las sigan para que vean los productos que tenemos”.

Las artesanías son elaboradas, lo mismo que por hombres que por mujeres quienes a través de estos productos buscan obtener una ganancia para mantener a sus familias.

Cultura Lleva el teatro a personas en reclusorios; ¿el arte puede salvar?

“Aquí la idea es que ellos siguen siendo padres o madres de familia que requieren tener un recurso económico para la mantención de su familia que se encuentran afuera, la idea es que nos apoyen, que se acerquen, que conozcan que a veces hay algunas personas que por alguna situación cometieron un error y se encuentran purgando una pena, pero eso no les limita y no les exime de las obligaciones que cualquier padre o madre de familia tiene”.

Por ello, buscan ayudar a las personas que se encuentran en reclusión y que no pueden salir a vender sus productos, por lo que esto se vuelve un gran apoyo para poder allegarse de recursos.

Aunque por el momento este es el único espacio físico con el que cuenta, sus productos también son expuestos y ofertados en mercados de artesanías, expoventas, la Feria del Orgullo Policial, además de que los centros penitenciarios también llevan a cabo ventas masivas.

Se estima que el 70 por ciento de la población que se encuentra en los centros de reclusión elabora algún tipo de artesanía.

“La invitación es que conozcan los productos, que vean que son de muy buena calidad, todos los trabajos en madera son excelentes, no le piden nada a otro tipo de trabajo y sobre todo no son caros, son trabajos de alguna forma muy baratos, para el tipo de artesanía que manejamos.

Esa tienda abrió el 9 de mayo pasado con horario de 10:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y sábados a domingos de 10:00 a 15:00 horas en el pasaje Enríquez local J2 entrando por la calle Primo Verdad.