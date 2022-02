Recomendación de Derechos Humanos por caso de mujer torturada no compete a Veracruz: Gobernador

Xalapa, Ver.-El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debe certificar que las presuntas violaciones a los derechos humanos de July “N”, señalada por el delito de homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid, Guadalupe Martínez Aguilar, ocurrieron en otro estado y, por tanto, su administración no tiene injerencia en el tema.

La CNDH emitió una recomendación al Estado por la tortura y violación sexual de la que fue víctima July “N”.

Local Tras recomendación de la CNDH, piden libertad para July “N”

Al respecto, el mandatario estatal indicó que su Gobierno no tiene injerencia en el asunto porque en la detención no hubo participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública,

“No tenemos mucha competencia en ese asunto porque la detención donde supuestamente hacen las violaciones a los derechos de los detenidos no fueron en Veracruz, así de sencillo. En esta detención no participaron elementos de Veracruz”, expuso.

En conferencia de prensa, argumentó que señalar que la recomendación era para Veracruz se hizo con la intención de golpear al Estado.

“Nosotros lo que pedimos es que certifiquen en el otro estado qué fue lo que sucedió, así de sencillo. Hasta que yo aclaré que la detención había sido en otro estado retomaron algunos medios esa situación porque era señalar a Veracruz, la intención era golpear a Estado, las presuntas violaciones fueron en otro estado, entonces se les cayó el argumento, ahora van a buscar cómo cuadran, pero que sea en Veracruz”, expuso.

Al mencionarle que en la recomendación se señala que el médico legista no asentó los golpes ni la violación sexual que sufrió July “N” en su traslado de la ciudad de México hacia Veracruz, respondió: Todos perfectamente sabemos que la Fiscalía tiene que actuar con coordinación, que es notificar a la Fiscalía del Estado que corresponda para que ellos actúen, quien materializa eso es la Fiscalía del Estado que corresponde, son cuestiones procedimentales.

Consideró que, en todo caso, los presuntos responsables argumentan violaciones a los derechos humanos para tratar de “zafarse”, por lo que “cada quien que juegue su papel, que sea la opinión pública la que determine el papel de cada quien, nosotros no violamos derechos”.

La CNDH emitió la recomendación 51 VG/2022 por las violaciones graves a la mujer recluida en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec.

Mientras que en febrero de 2021, la Fiscalía General del Estado do a conocer que inició una investigación interna en contra de cuatro elementos ministeriales, acusados de presuntamente torturar y abusar sexualmente de la mujer detenida tras ser relacionada con el crimen.

Local Pide Monreal resolver 'inconstitucionalidad' de ultrajes a la autoridad

No obstante, el Gobernador consideró que la Comisión “no siempre tiene la razón” en sus investigaciones

“Pero a que tengan razón (la CNDH) siempre, no, tampoco, se trata de presuntos responsables del homicidio de una rectora, no es nada sencillo, se tiene que aclarar e ir tras los responsables”, agregó.

Extorsión sí es un delito grave, pero armarse no es la solución

En otro tema, el mandatario estatal consideró que armar a los ciudadanos para defenderse de la delincuencia nunca será una opción para bajar los índices delictivos y en algunos municipios, como Coatzacoalcos la denuncia ciudadana es básica para acabar con estos delitos.

Recordó que los empresarios manifestaron que la delincuencia organizada crece porque los ciudadanos no están organizados, lo cual, dijo, tiene que ver más con el efecto de las denuncias.

“No comparto la opinión de que se tenga que armar a más gente, violencia trae más violencia, en Coatzacoalcos está incrementando extorsión, armar a la gente provocará más violencia, hay estrategias que se van a implementar, para mantener la misma racha en este puerto”, expuso.

Local Delincuentes podrían estar detrás de derogación de delito de ultrajes: gobernador

Al respecto, reconoció que el delito de extorsión ha incrementado; sin embargo, una manera efectiva de acabar con este es que los ciudadanos cuelguen el teléfono cuando les realizan las llamadas.

“Una efectiva de los ciudadanos es colgar una llamada, colgar y listo, se acabó la extorsión, funciona si se pueden comunicar contigo, pero al no conocer el número cuelgas, muchas de estas llamadas salen de otros estados, si tienes una llamada de este tipo cuelga”, comentó.

De la Fiscalía depende que detenidos por Ultrajes a la Autoridad no Salgan

El Gobernador afirmó que depende de la Fiscalía General del Estado (FGE) evitar que jefes de plaza y personas detenidas por el presunto delito de ultrajes a la autoridad continúen en prisión en caso de derogarse dicho delito.

Argumentó que las estrategias legales que implementen no se platicarán en público, ya que podrían ser consideradas por los presuntos delincuentes para salir de prisión o seguir cometiendo este delito.

“¿Por qué no mejor decir la estrategia legal con la cual vamos a detenerlos y van a mantenerse en prisión los presuntos delincuentes detenidos por ultrajes?, Bueno, nada más hay un detalle, las estrategias legales no se platican en público, si no, pues le estás diciendo al otro cómo se tiene que defender”, opinó.

Destacó que el papel de la Fiscalía es el de acusar, señalar, otorgar pruebas y ponerlas ante el Juez en los diferentes momentos del proceso penal.

Te puede interesar: Gobernador de Veracruz asegura que no atacó ni insultó a reportera

“Sí, para mí es complicado decirles: pues miren, los que están detenidos, fulano que está detenido por ultrajes, que es un delincuentazo, lo conocemos bien que tenemos todo el historial de qué ha hecho, va a estar ahí porque le vamos a imputar esto y esto y esto, pero con eso ya estamos diciéndole cómo hacerle para que se prepare contra eso”, comentó.