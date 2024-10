Tecnología es aliada de padres e hijos: Recomendaciones para su uso y monitoreo sin riesgos

Ante el creciente uso de la tecnología, dispositivos electrónicos y redes sociales en menores de edad, que pueden llevar a problemas de salud y de interacción entre padres e hijos, además de aumentar el riesgo de ciberacoso, especialistas dan recomendaciones.

Lo primero a tomar en cuenta, indica el experto en tecnología Patricio González, es entender que a la tecnología no se le debe tener miedo sino saber utilizarla correctamente para evitar afectaciones a la salud mental.

En sesión virtual coordinada por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, sugirió a quienes están por comprarle celulares a niñas, niños o adolescentes, buscar las plataformas disponibles donde se puede indicar que será para menor de edad.

El padre se da de alta y puede saber desde el tiempo de uso de una aplicación, hasta determinar qué aplicaciones permite, además, al navegar en Internet, ya se puede, de manera manual, bloquear sitios que se consideren no aptos.

Equipos para controlar tiempo en las redes para las infancias

Explica que en las computadoras con Windows y Mac se puede tener el control como tutor para que si el usuario pasó mucho tiempo en WhatsApp o viendo videos en YouTube se pueda monitorear o definitivamente poner un límite.

“Hay que configurar los equipos antes de dárselos y aprovechar las herramientas que son de fácil empleo y supervisión”, anota.

Sobre cómo enfrentar el ciberacoso en redes sociales, recuerda que ya casi todas las redes tienen algunas herramientas y filtros, y hay que aprovecharlos.

“Es sano que los padres de familia tengan comunicación directa. Que les pregunten qué interacción tienen, con quién platican, qué juegan, qué les dicen … No es revisar cada conversación, pero sí tener constante retroalimentación para evitar esos casos. Hay que platicarlo y, si se requiere, hacerlo con un especialista”.

| Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

En las estrategias mencionadas para uso responsable nombra desde el día cero que se vea que el hijo o hija tiene cierta interacción con una persona desconocida, se propicie una plática para indicarle que no debe dar datos personales;generar confianza para poder hablar cuando se necesite.

Padres deben estar alertas de lo que ven las infancias

También, cuando vayan a agregar un juego o aplicación, revisar en qué consiste, si tiene chat en línea, y estar pendiente de qué tanto pueden hacer allí.

“La plática debe ser constante, no solo al inicio, y los tiempos de uso se deben marcar desde que se entrega el dispositivo”.

Les recuerda a los cuidadores que incluso en los videojuegos hay chats para interacción mediante los cuales pueden intercambiar números para ir a WhatsApp y, en ese nivel, ser más vulnerables.

La interacción social, subraya, no es para presumir, no es para dar datos personales, no es para compartir fotos y videos personales y no es para hablar de a qué se dedican los familiares, dónde trabajan o qué tienen. Puede ser solo para hablar del videojuego en el que ambos coinciden o de un tema en común, como series, música, etc.

| Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

En cuanto a la inteligencia artificial, enfatiza que con una imagen se pueden hacer miles de cosas, entonces la sugerencia es no compartirlas.

El psiquiatra Guillermo Peñaloza Solano apunta que aun cuando todo se haya salido de control, es importante recordar a los usuarios que no están solos y pueden buscar la ayuda para recuperar la confianza.

La tecnología, menciona, también tiene su lado bueno y hay aplicaciones para cuidar el bienestar, desde salud física con tiempos, hasta el bienestar social, que en privado permite escribir sentimientos y emociones. Otra alternativa son los videojuegos familiares.

