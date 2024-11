"El Arte de empezar", recomendaciones para comenzar un emprendimiento

Emprender es complicado e implica vencer el miedo y superar obstáculos, pero es una acción que es posible para todos quienes se deciden a enfrentar el reto de crear un negocio exitoso, subrayó la empresaria Graciela Alarcón Vargas, en su conferencia “El Arte de empezar”, durante la Semana del Emprendimiento organizada por la Universidad Veracruzana.

La creadora de la empresa ArteManía señala que es importante compartir las experiencias con los jóvenes, porque se requiere decirles lo que significa emprender. "Tienen que conocer los pasos a seguir para fundar una empresa, porque es una forma de inspirar", señala.

Al dirigirse a estudiantes universitarios y de preparatoria, remarcó, que comenzar una empresa es una actividad interminable que implica constantes retos que van apareciendo y que hay que vencer. “Debo decirles que la parte complicada, en mi caso, es el asunto de la administración, pero eso requiere de capacitarse y seguir adelante”.

Emprender es además trabajar para seguir los sueños, porque cualquiera que ponga su corazón en lo que busca puede hacerlo, recalcó.

Participar en estas actividades, subraya, es importante porque se trata de inspirar, “es importante que ustedes los jóvenes se den cuenta que pueden hacerlo. Esa es la finalidad de compartir mi experiencia”.

La actividad principal

En el caso de ArteManía, su negocio, remarca que es una tienda de material que vende arte, “cuenta con una oferta de talleres lúdicos, o sea, no tienen un nivel académico, no es una escuela formal, pero sí tiene la intención y objetivo de hacer el arte accesible, no solo se trata de comprar, queremos decirles qué pueden hacerlo y les damos acceso a las cuestiones de arte”.

Dice que su mercado no está enfocado solo en los artistas, sino en los que quieren, han querido o sienten el gusanito de avanzar en cuestiones creativas.

Este negocio se enfoca, agrega, en darles a los interesados una guía y decirles que con disciplina, práctica, amor y pasión, pueden lograr ser parte del mundo del arte.

Como empresaria, expone, que sin duda uno de los retos que enfrentarán será vencer el miedo, superar todos los obstáculos, pero con esfuerzo con un acompañamiento adecuado se les puede decir que sí se puede emprender con éxito, eso en el aspecto emocional, pero en lo material será el tema fiscal, el pago de las cuentas, de impuestos, contabilidad y ganancias, serán los desafíos con el paso de los años.

Precisa que emprender es una actividad diaria, es enfrentar innumerables peleas diarias que hay que vencer. Una recomendación es que cuando se decidan a iniciar un negocio busquen un equipo que los apoye en los puntos que no dominan. “Hay que entender de matemáticas, de planes financieros y en eso se requieren alianzas que les permitan salir adelante.

Los exhortó a salir de delante de cada prueba, tormenta, error y fracaso, todo eso hay que superarlo para poder seguir con un sueño, concluyó.