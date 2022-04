Reconoce López Obrador resultados de la Cámara de Diputados, presidida por Sergio Gutiérrez

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna asistió a la Reunión con Diputados Federales de Morena y Partidos en Coalición, celebrada en Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó el trabajo legislativo a favor de la Cuarta Transformación de la vida pública del país.

En el patio central de Palacio Nacional, el presidente López Obrador expresó que los dos grandes propósitos de la Transformación: ayudar al pueblo, a la gente más necesitada, y desterrar la corrupción no se podrían concretar sin la colaboración y apoyo de los legisladores de Morena, PT y PVEM.

Gutiérrez acudió al encuentro con el coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, Ignacio Mier Velazco; los del PT y PVEM, Alberto Anaya Gutiérrez y Carlos Alberto Puentes Salas, el dirigente nacional de su partido, Mario Delgado Carrillo, así como con sus compañeros de bancada.

Con el fundador y líder del Movimiento Transformador de México, Andrés Manuel López Obrador; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y sus compañeros legisladores, Sergio Gutiérrez Luna celebró los resultados del segundo periodo ordinario del primer año de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados que preside.

López Obrador mostró la cercanía y confianza con el diputado federal veracruzano, Sergio Gutiérrez, al referir la nacionalización del litio y al que se pudieron sumar diputados de otros grupos parlamentarios, como el coordinador de los priistas, Rubén Moreira Valdez.

“Voy a hablar aquí de lo que me contó Sergio. Llegó un legislador, eso me lo platicaste, pero como yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega, me dijo que antes de ir a votar lo del litio, llegó un alto dirigente del PRI y le dijo ´vamos a ir a favor´. Y cambio de parecer. El diputado Moreira". “Imagínense que en el supuesto que hubiesen ellos votado por el litio, no tendrían de qué preocuparse ahora si se les llama traidores, ¿no?, pero si no votaron por la nacionalización del litio, pues queda cuando menos la sospecha. ¿Y por qué no votaron?, porque sí hay intereses detrás del litio. Nada más que se quedaron con las ganas”, comentó López Obrador.

En el encuentro se destacó que durante este periodo ordinario se aprobaron 144 reformas de suma importancia para la legislación mexicana, destacando la Reforma a la Ley Minera donde se establece la nacionalización del litio, entre otras.

El presidente Obrador resaltó el trabajo realizado en la Cámara de Diputados, “por eso siempre hablo de nosotros en plural, ya no es labor de un puñado, o grupo reducido de dirigentes, es un proceso de todo un pueblo por su Transformación”, expresó.