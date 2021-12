Reconocen trayectoria de trabajo de médico que ha atendido gratis a enfermos de Covid-19

Veracruz, Ver.- Como reconocimiento a su trayectoria profesional y altruista durante la actual contingencia por el Covid-19 al atender a más de 6 mil pacientes sin costo, el médico Lorenzo Castañeda Pacheco fue homenajeado con la entrega de la medalla del Ángel de la Independencia por parte de la fundación Isve Guerrero.

En entrevista el galeno comenta que hace unos días fue convocado por dicha fundación quienes estuvieron monitoreando su actividad durante esta emergencia sanitaria.

“Fui convocado hace unos días para que me presentara el día de hoy, ya que una fundación me iba a hacer el honor de darme un reconocimiento en torno a algo que estoy haciendo y es que me nace poder ayudar a la gente que se había contaminado de covid y todo mundo sabe lo que estamos haciendo, al día de hoy llevamos 5 mil 900 pacientes atendidos”, destaca.

Comenta que él mismo se contagió del virus SARS CoV2 por lo que pide a la población que no relaje las medidas de cuidado en este período decembrino, ya que, aunque hay versiones que indican que la variante Ómicron es menos agresiva, se deben considerar que hay mucha población con factores de riesgo, tales como: diabetes, hipertensión, cáncer, entre otros que podrían complicar el estado de salud.

Pide que la ciudadanía continúe usando el cubrebocas ya que aunque la mayoría de la gente está vacunada, el virus continúa en el ambiente y la población mayor se ve más afectada.

Castañedo Pacheco se recibió de médico por la Universidad Veracruzana en la generación 1979-1983 y entre su trayectoria de trabajo se encuentra haber sido director del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz (HRAEV) así como jefe de la Jurisdicción Sanitaría número VIII con sede en el puerto de Veracruz, actualmente está a cargo de un Centro de Salud.