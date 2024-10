Reconocer la violencia no es fácil: víctimas sienten vergüenza; otras la normalizan

Veracruz, Ver.- Aún con los avances en la sociedad y cambios de mentalidades hablar del tema de la violencia causa vergüenza entre las mujeres e incluso se llega a normalizar, alertó la psicóloga con perspectiva de género Lorena Redondo Delgado.

En entrevista explicó que desde hace algún tiempo junto con el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias se llevan a cabo talleres en zonas marginales como la Pochota, ubicada en la zona poniente de Veracruz.

Mujeres no denuncian violencia por vergüenza

En lo que respecta a la violencia, reconoció que algunas mujeres han llegado a revelar que son víctimas de algún tipo de violencia, sin embargo, no es fácil porque sienten vergüenza.

Salud Jóvenes y universitarias, quienes más buscan acompañamiento por aborto en Veracruz

La también integrante del grupo de mujeres del Consejo Coordinador, aseguró que las mujeres que se han acercado, se les ha brindado todo el apoyo para canalizarlas con las instituciones encargadas, pero manifestó que en algunos casos la violencia está siendo normalizada y ese es el principal reto a combatir que las víctimas se den cuenta que no está bien sufrir de algún tipo de abuso.

“Hablamos del tema de la violencia en general con las participantes, cuando se acercan y nos dicen me esta pasando esto, las canalizamos y les damos el seguimiento, pero generalmente es un pena vergonzoso, que nos da pena, que no sabemos cómo nos van a responder, les hablamos lo que es la violencia, como se puede prevenir, sobre todo, para que no se normalice, esa es la principal problemática, que se ha normalizado, asumimos que es algo como implícito en los vínculos naturalizado y lo primero es que las mujeres y los varones nos demos cuenta que no es algo natural”, expresó.

Servicio social y prácticas en el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias

Durante la firma de un convenio entre el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y la Universidad de las Naciones, la activista afirmó que los estudiantes que quieran realizar su servicio social y prácticas profesionales pueden hacer colaboraciones en las colonias donde se está trabajando.

Psicóloga con perspectiva de género Lorena Redondo Delgado | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Los alumnos recibirán una capacitación en temas relacionados con género, equidad, desarrollo comunitario, cultura de paz, prevención de la violencia, para que a su vez realizan el servicio comunitario en colonias.

“La finalidad es que los estudiantes ofrezcan un servicio a la sociedad pero al mismo tiempo que los estudiantes también reciban una sensibilización y una formación para que cuando lleguen a egresar sean profesionistas con una formación y visión diferente, que puedan aportar en su vida personal y profesional un cambio a la sociedad”, dijo.