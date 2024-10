Primera vez en el mundo editorial: así fue el recorrido de estudiantes al Diario de Xalapa [Fotos]

Estudiantes del quinto semestre del área de Humanidades, de la asignatura de Ciencias de la Comunicación del bachillerato "Simón Bolívar" campus Briones, visitaron las instalaciones de Diario de Xalapa donde conocieron el proceso de elaboración del periódico y de la página web.

¿Cómo fue el recorrido de los estudiantes de bachillerato al Diario de Xalapa?

Los jóvenes entusiastas conocieron las distintas áreas de esta casa editorial desde la recepción y suscripciones hasta el área web, de redacción, publicidad y prensas.

Los estudiantes se mostraron interesados en la forma en que se suben las notas informativas a la página de Diario de Xalapa y la inmediatez con la que se comunica también a través de las distintas plataformas digitales.

Aprovecharon para tomar videos y fotografías del edificio y sus departamentos al que entraron por primera vez y que les permitió adentrarse al proceso de edición e impresión del Diario.

Amayrani Marlu García Vazquez, Lily Jiménez Sayago, Álvaro Merlín Mestizo, Nena Fernanda Gómez del Villar y la maestra Olimpia Cortez López pudieron también exponer sus dudas y mostraron su admiración por el trabajo periodístico que se desempeña.

Local Celebran 35 Aniversario de la Generación 1985-1989 de la Licenciatura en Informática de la UV

"A mí lo que más me llamó la atención fue la parte de las máquinas, porque no conocía el proceso que llevaba, desde la toma de fotografías, la toma de información, hasta la impresión", dijo Nena.

"Lo que para mí me pareció más sorprendente fue cómo hacen el periódico. Yo desde niño me preguntaba cómo es que imprimían eso y luego lo vendían y pues hoy se me cumplió saber cómo es que lo hacen, desde cómo envían la información, cómo lo imprimen, cómo se hace, todo el proceso que lleva a hacer el periódico", añadió Álvaro Merlín.

Lily Jiménez se dijo sorprendida de todas las áreas que se conjuntan para tener el periódico impreso como producto final.

Amayrani Marlu García Vazquez, Lily Jiménez Sayago, Álvaro Merlín Mestizo, Nena Fernanda Gómez del Villar y la maestra Olimpia Cortez López pudieron también exponer sus dudas | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

"Se me hizo muy interesante todo lo que conlleva hacer un periódico, es que uno compra y dice, ya puse el periódico, pero o sea, todas las personas que trabajan aquí, todo el esfuerzo que le meten, siento que es muy interesante y te hace apreciar todo esto".

Por su parte Amayrani Marlu expresó su admiración por todo el trabajo que implica un medio de comunicación como Diario de Xalapa y del esfuerzo que requiere para ser un referente informativo.

Más información: Crece el interés de mujeres por estudiar una ingeniería en la UV

Estudiantes del bachillerato "Simón Bolívar" campus Briones, visitaron las instalaciones donde conocieron el proceso de elaboración del periódico y de la página web | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

"Me parecieron muy interesantes las instalaciones, también el trabajo que conlleva hacer un periódico, no pensé que requería tanto esfuerzo y la colaboración de tantas personas. Me gustó mucho ver las máquinas y que nos explicaran el proceso del periódico y pues también que fueron muy informativos en todo lo que conlleva en sacar las notas y nos resolvieron todas nuestras dudas", agregó.





Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ↓