Recorte a programas deja en indefensión a las mujeres: PRI

Mujeres integrantes del Comité Directivo Estatal del PRI aseguraron que el recorte de más de 151 millones de pesos al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) violenta los derechos y frenará la implementación de políticas públicas para prevenir atender y erradicar la violencia de género.

En conferencia de prensa virtual, manifestaron que dicho recorte minimiza el grave problema de violencia que se tiene contra las mujeres porque los organismos responsables de atender este tema serán vulnerados.

Local Vandalizan edificio del Instituto Veracruzano de las Mujeres

La secretaria general del Comité, Arianna Ángeles Aguirre, consideró que al recortar el recortando presupuesto y eliminar los programas de apoyo los organismos que atienden a las mujeres terminarán por desaparecer, dejándolas en el abandono y siendo vulnerables de sufrir cualquier tipo de violencia.

Recordó que en la entidad no existe una titular en el Instituto Veracruzano de las Mujeres, además de que quitaron programas, apoyos nos vuelven vulnerables en nuestros derechos en temas de salud, educación, empleo y seguridad.

Consideró que dicho recorte se puede considerar una violación a la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria por parte del gobierno Federal, ya que en su artículo 58 se establece que no se puede realizar reducciones a los programas dirigidos a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres.

Explicó que durante la pandemia, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de mayo a junio aumentaron en un 40% los feminicidios, considerándose a junio como el mes más violento del que se tenga registro con 101 mujeres asesinadas por razón de género.

Al respecto Yolanda Lagunes López, presidenta del ONMPRI en Veracruz, manifestó que las mujeres veracruzanas requieren acciones, no recortes; sin embargo, en lo que va de la administración no han sido escuchadas.

Mencionó que a los recortes al presupuesto y reducción de programas de apoyo a mujeres se le debe sumar la desaparición de las instancias infantiles y los refugios para mujeres víctimas de violencia.

“Basta de pretextos, y falsas justificaciones, estamos en un franco retroceso carecemos de certeza jurídica y el Estado de Derecho, no se observa ninguna acción para afrontar esta situación y mucho menos hay recursos invertidos”, expuso.

Local "Se hace lo que se puede", en el Instituto de las Mujeres

En tanto, Rocío Hagmaier Espinosa, presidenta de Mujeres Jóvenes, aseguró que la violencia en razón de género no solamente se combate desde los institutos, sino desde la educación, la capacitación y el empoderamiento, por lo cual los programas con políticas públicas son indispensables.

Ante ello, hizo un llamado a las diputadas locales Ana Miriam Ferráez y la licenciada Rosa Linda Galindo para que atiendan los temas relacionados con las mujeres y dejen de lado las acciones relacionadas con actos anticipados de campaña.

“Es necesario que el gobierno se preocupe por las causas de las mujeres y que no solamente lo presuma en redes. Las diputadas se deben ocupar de los temas que verdaderamente preocupan y no de actos anticipados de campaña, no es tiempo de candidatearse cuando en su sección no han hecho nada”, opinó.