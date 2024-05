Recta final para aplicación del examen de ingreso en línea a la UV 2024

Xalapa, Ver.- La Universidad Veracruzana (UV) se encuentra en la recta final de la aplicación de examen de admisión para los niveles Licenciatura, Técnico y Técnico Superior Universitario 2024; mañana será la última jornada en modalidad “Desde casa”.

¿Cuántos aspirantes se registraron para el cierre?

Para el cierre se prevé el registro de poco más de dos mil aspirantes, quienes previamente tuvieron una prueba de práctica, para efectos de identidad y familiarizarse con el sistema y las reglas emitidas.

Hasta el momento, de la primera fecha de examen en línea realizada este 28 de mayo, no se tienen registrados incidentes y se espera que el 29 tampoco haya problemas con el suministro de energía eléctrica.

¿Cuántos aspirantes de se registraron para el examen de ingreso a la UV?

Datos oficiales de la UV indican que para el próximo ciclo escolar hubo un registro inicial de 42 mil 143 aspirantes, de los cuales, la inmensa mayoría eligió hace el examen “en sede”, en alguno de los lugares señalados en las cinco regiones.

¿Cuántos aspirantes no se presentaron al examen de ingreso a la UV?

Aunque no fue revelado cuántas personas no se presentaron al examen presencial del 25 de mayo, el 26 fueron 982 quienes no llegaron. Históricamente, la UV confirma que un cinco por ciento del total se ausenta por diversas situaciones.

También da a conocer que entre las incidencias del fin de semana, hubo 256 solicitudes para realizar el examen en línea, y “se tuvo la disposición para concretarlo”.

En el último día de examen “Desde casa”, los aspirantes buscarán uno de los 18 mil 778 lugares que estarán disponibles. Los resultados, sin importar la modalidad de examen, serán publicados el 28 de junio.

¿Qué hacer en la última jornada?

Seguir las recomendaciones del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval); puntualiza que el equipo debe ser el mismo en el que se hizo la prueba de práctica.

Enfatiza la importancia de atender este punto por el programa previamente instalado. Recuerda que debe haber las condiciones de aislamiento y seguridad, así como adecuada conexión a Internet.

Además de contar con la credencial generada en el portal de la UV, las sugerencias son no usar lentes o gorras y tener a la mano el contacto de soporte técnico enviado por correo.

Hay llamado a actuar con ética, pues esta modalidad se efectúa con un software especializado que registra la actividad durante el examen.