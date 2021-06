Rectora asegura que deja la UV con finanzas sanas

Xalapa, Ver.- En su cuarto y último informe como rectora de la Universidad Veracruzana, correspondiente a 2020-2021, Sara Ladrón de Guevara expresó que la casa de estudios se encuentra con finanzas sanas y autonomía presupuestaria, lo cual impacta en beneficio de una educación superior de calidad y generación del conocimiento con responsabilidad social.

En sesión solemne ante el Consejo Universitario General de la UV, en la sala Tlaqná, agradeció al gobernador Cuitláhuac García Jiménez por gestionar y apoyar en pagos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a los legisladores por ampliar el presupuesto.

Con estos apoyos, dijo, “se logró autonomía presupuestaria, inédita en instituciones educativas superiores del país". Añadió que ahora “no se depende de filias o fobias de los gobiernos en turno”.

Recordó que cuando asumió la rectoría, encontró a la Universidad vulnerada en sus finanzas y con una deuda que ponía en riesgo su permanencia, además, el presupuesto continuaba reduciéndose, con efectos negativos en todos los ámbitos.

Aunque aceptó que hubo tropiezos en su gestión, sostuvo que “muchas metas se cumplieron, otras se rebasaron y otras están por cumplirse”. Aseguró que se avanzó en visibilizar y reivindicar el valor de las diversidades, defensa de los derechos humanos, interculturalidad, inclusión y sustentabilidad.

Numeralia

Al cierre de su administración, además de presentar la manera en la cual la UV se adaptó y transformó con la llegada del coronavirus Sars-Cov2, compartió en video los avances logrados desde 2013, cuando llegó a la UV como la primera mujer rectora.

Del tiempo de pandemia, expuso que con la plataforma Eminus pudieron habilitar 34 mil 884 experiencias educativas para 45 mil 409 alumnos, con 5 mil 732 académicos.

En el recuento sobresalió que los programas educativos de calidad reconocida de Técnico Superior Universitario y licenciatura aumentaron 58 por ciento, pues de 102 pasaron a 161.

Con respecto a la matrícula de TSU y licenciatura en programas educativos de calidad reconocida el aumento fue de 32 por ciento, de 45 mil 588 pasó a 60 mil 140 (14 mil 552 más).

Por cuanto hace a programas reconocidos en el padrón nacional de posgrados de calidad del Conacyt, el incremento fue de 20 por ciento (de 64 subió a 77).

Sara Ladrón de Guevara apuntó que en 2013 era imposible dar mantenimiento a los distintos recintos, pero finalmente, en ocho años construyeron y rehabilitaron 62 mil 532 metros cuadrados en 25 edificios.

También dio a conocer que el 28 de mayo de este año, el Consejo Universitario General emprendió de nuevo la revisión de la iniciativa para armonizarla con la Ley General de Educación.

Ni se me quebró la voz ni me tembló la mano, avanzamos en la iniciativa que fue aprobada por el Consejo, no por unanimidad, porque se escuchan todas las voces, pero sí por mayoríaSara Ladrón de Guevara | rectora de la Universidad Veracruzana

Precedentes

Entre los precedentes históricos que destacó está que la Universidad ingresó formalmente los documentos de identidad genérica de dos estudiantes transgénero y la constituyeron como una práctica posible en la de estudios.

Además, que el número de profesores de tiempo completo con doctorado creció el 36 por ciento mientras que el de profesores de tiempo completo en sistema nacional de investigadores, el 47.7 por ciento.

Mencionó que los cuerpos académicos consolidados se incrementaron en 105.5 por ciento y los cuerpos académicos en consolidación, en 98.2 por ciento.

“Llegamos a 79 programas reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt, colocándose la UV en segundo lugar entre las universidades públicas estatales”.

Los vicerrectores también dieron su informe vía Zoom, en tanto en Tlaqná acompañaron a la rectora, Cuitláhuac García, gobernador del Estado; Isabel Inés Romero, presidenta del Tribunal Superior de Justicia; Paola Linares, presidenta del Congreso local, así como autoridades estatales, federales, invitados especiales y personal de la institución.

En víspera del lanzamiento de la convocatoria de quien será su sucesor, la rectora llamó a un proceso ordenado y maduro, “con una comunidad capaz de elegir a la mejor opción para guiar los destinos de la Universidad”.

Anunció que el informe completo de sus dos periodos como rectora estará disponibles en agosto, en la página oficial de la Universidad Veracruzana.