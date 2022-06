Refinería de Minatitlán trabaja al 100%, ¿cuántos barriles produce al día? Gobernador da cifras

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que la refinería Lázaro Cárdenas, ubicada en Minatitlán, considerada una de las más importantes del país, se encuentra funcionando al cien por ciento y diariamente produce 170 mil barriles de gasolina.

Se encuentra trabajando al cien por ciento, lo cual no se lograba porque la recibimos en muy mal estado, en diciembre de 2018 no podía laborar más allá del 30 por ciento, ni siquiera llegar al 70 por ciento porque debía hacerse una amplia inversión, actualmente, gracias a las inversiones hechas, se alcanzan 170 mil barriles diario de gasolina que se inyectan al consumo del país

En conferencia de prensa, manifestó que ante la producción generada en esta refinería se han dejado de comprar 140 mil barriles de gasolina, “nada más hagan la multiplicación, eso se traduce en un ahorro de millones diarios”.

“México consume gasolina, millones de litros y la perspectiva que tenemos es que para el 2024 no vamos a tener que comprar, en lo que avanzan las tecnologías alternas, nosotros vamos a tener garantizada la gasolina y nos llena de orgullo que desde Veracruz se aporten 170 mil barriles desde Minatitlán”, expresó.

Al mostrar un video, afirmó que las instalaciones de la refinería eran “casi chatarra” cuando la recibieron en diciembre de 2018; sin embargo, se logró la recuperación del espacio.

“Era casi chatarra, había mucha hierba, nos comentan los ingenieros que había árboles, la hierba se convirtió en árboles. Es motivo de orgullo que la política planteada por el Presidente esté funcionando, hoy la gasolina la estamos pagando a menor costo que en Estados Unidos, ya no se diga en Europa, la están sufriendo”, comentó.

Destacó que los conservadores defendían la importación en lugar de producir la gasolina porque era parte de un negocio para ellos, “lo que no dice (Ricardo) Anaya es que ellos traían el negocio de la importación, por eso a ellos no les entra el raciocinio de que se debe producir en lugar de comprar, nosotros vamos a estar insistiendo porque Veracruz es generador de combustibles y energía eléctrica”.

Trabajadores de dos bocas podrán colaborar en otros proyectos

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador manifestó estar preocupado por el destino de los 25 mil trabajadores que construyeron la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, de los cuales muchos son de Veracruz.

Ante ello, el Gobernador aseguró que existen proyectos de amplia magnitud en los cuales podrán laborar.

“Hay proyectos que van a estar en marcha, el Tren Transístmico, no se van todos (los trabajadores), se quedan a la etapa de pruebas (de la Refinería), una vez inaugurado arranca la etapa de pruebas y ahí se quedan muchos de los trabajadores para la operación de prueba”, dijo.

Doctor Gerardo Díaz sí será el secretario de salud

El mandatario estatal confirmó que el doctor Gerardo Díaz Morales será nombrado como titular de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), luego de mantenerse como encargado de despacho tras la renuncia del extitutlar Roberto Ramos Alor.

Destacó que este lunes se hará el nombramiento, pero adelantó que será el galeno quien asuma este cargo.

“Se los comento a ustedes, el doctor Gerardo será el secretario de Salud, creo que ya había la instrucción de que fuera el titular, pero se los confirmo, él será el titular”, manifestó.

No hay destapados

Por otra parte, se refirió al mitin que Morena realizó en Toluca este domingo para presumir a los posibles candidatos presidenciales con rumbo a las elecciones de 2024.

Afirmó que él se concentró en atender al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo de visita el fin de semana en Veracruz.

En el caso de la entidad, manifestó que hasta ahora ninguno de sus colaboradores se ha “destapado'' porque “no hay tapados” y les ha advertido que no son los tiempos.

“Ninguno se ha destapado porque ya no hay tapados. Respeto a cada uno, pero sí les digo que no son tiempos y lo han atendido. Eso no implica que no sean activos en el partido, son militantes y cada quien tiene constitucionalmente el derecho a militar en el partido que gusten y lo podrán hacer en horas que no son laborables, después de las 6 de la tarde, sábados y domingo”.

El mandatario consideró que será en 2023 cuando pueda hablar del tema y los posibles candidatos a la gubernatura.