"¿No que no tronabas pistolita?": Cuitláhuac sobre la inauguración de refinería Dos Bocas

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez envió un mensaje a los opositores de la cuarta transformación, quienes aseguraron o señalaron que la refinería Dos Bocas, cuya etapa de pruebas será inaugurada este día, no sería terminada en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

A través de redes sociales, el mandatario estatal señaló que la refinería, ubicada en Tabasco, está a punto de concluirse.

¿Qué dijo el gobernador Cuitláhuac García sobre la refinería Dos Bocas?

“La construcción de la refinería Dos Bocas está a punto de concluirse ¿no que no tronabas pistolita? Estamos a unas horas de iniciar la etapa de pruebas”, expuso.

García Jiménez acompañó su mensaje con un video del presidente de la República, quien asegura que la refinería se va a concluir en tres años porque la Secretaria de Energía Rocío Nahle García, estuvo trabajando para ello.

“¿Por qué vamos a terminar la refinería Dos Bocas?, se va a terminar en julio, en tres años, como el aeropuerto en poco tiempo, aunque no les guste a nuestros adversarios, porque ahí está Rocío Nahle, no se despega, no está perdiendo el tiempo, también la política es pensamiento y acción, pero en estas circunstancias de transformación la acción es convicción, ni modo que vamos a estar pensando todo el tiempo si ya sabemos lo que hay que hacer”, señala el Presidente.

Para concluir su mensaje, el Gobernador criticó que durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se haya anunciado la creación de una refinería, de la cual únicamente se construyó la barda.

“P.D. Por cierto ¿cómo va la barda, perdón la refinería de Calderón?”, manifestó.

¿Por qué no se concluyó la construcción de la refinería durante el mandato del expresidente Felipe Calderón Hinojosa?

El 18 de marzo de 2008, con motivo del 70 aniversario de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, anunció que por primera vez en 30 años se construiría una nueva refinería con una inversión inicial de 12 mil millones de pesos el primer año.

La refinería se llamaría Bicentenario y estaría ubicada en Tula, Hidalgo; sin embargo, sólo levantó una barda que costó más de 500 millones de pesos, alrededor del terreno de 700 hectáreas que el entonces Gobernador Miguel Ángel Osorio Chong compró a campesinos para entregárselo a Pemex, lo que generó un endeudamiento para los hidalguenses de más de mil 500 millones de pesos a 20 años.

Para el 20 de mayo de 2012, durante su campaña política ante 10 mil priistas reunidos en la Plaza de Toros de Pachuca, Enrique Peña Nieto firmó ante el notario Martín Islas Fuentes que su Gobierno la promesa de concluir la construcción de la refinería Bicentenario en Tula, hecho que cumplió.