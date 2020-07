Reforma a pensiones debe perfeccionarse: académicos

Aunque la reforma al sistema de pensiones anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado miércoles resulta positiva para las y los trabajadores, también aumenta la carga a los patrones aseguraron actores de la vida económica y académica de Veracruz quienes reconocieron que se trata de una iniciativa que puede ser perfeccionada.



Y es que, consideraron que, aunque resulta benéfica debido a temas como la reducción de las semanas cotizadas y el incremento en el valor de la pensión mínima garantizada también aumenta la aportación de los patrones lo que a la larga pudiera reflejarse en pérdida de fuentes de empleo e incluso se podría dar pie a la simulación de la seguridad social.

Por ello, insistieron en la necesidad de que se revise a fondo esta iniciativa y se busquen mecanismos de apoyos que permitan a los empresarios disminuir la carga del incremento sin afectar al sector productivo. Así mismo, hicieron un llamado a la población económicamente activa a involucrarse más en el tema de las pensiones y a vigilar el monto que tienen para su retiro y la forma en que este dinero está siendo manejado e invertido.

Para Laura Celia Pérez Estrada, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV) lo que hasta el momento se conoce del proyecto de reforma que propone el Gobierno Federal para modificar el Sistema de Ahorro para el Retiro es positivo para la clase trabajadora y otorgará más y mejores beneficios para la jubilación. No obstante, advirtió que aún quedan muchos detalles por analizar y que estos serán conocidos conforme sea discutida en el poder Legislativo.



En entrevista, la catedrática universitaria detalló que uno de los puntos más destacables es la reducción de las mil 250 semanas de cotización que pide la ley para acceder a una pensión 750 semanas, aunque no modifica la edad mínima para acceder a esta que continua en 60 años.



Lo que sí se modifica, explica, es la aportación patronal que se elevó de un 5.15 por ciento a 13.87 por ciento en tanto que el estado y el trabajador continuarán dando –en la mayoría de los casos- el mismo monto. Y es que, recordó que las cuotas se conforman de manera tripartita entre estos tres actores.



Por cuanto hace al estado, dijo, la modificación en sus aportaciones se da solamente mediante una cotización para aquellos trabajadores que no ganen un salario mínimo y se va a apoyar a los trabajadores. Con esta parte, explicó Pérez Estrada, el Estado está cumpliendo con el mandato constitucional del artículo 4 en donde se señala que todos los adultos mayores y las personas de la tercera edad tendrán derecho de recibir una pensión a partir de los 65 años de edad. “Otro de los beneficios es que va a haber un aumento en la pensión garantizada que es la pensión mínima que se otorga por parte del Gobierno Federal para que todos los trabajadores tengan una pensión y que consiste en el salario mínimo referenciado a la Ciudad de México”.

Además, explicó la especialista,lo cual es un tema que había estado pendiente desde la implementación del sistema individual de pensiones ya que las empresas tienen altos cobros y estos son aplicados esté o no la cuenta activa.No obstante, la docente de la facultad de Derecho de la UV aseguró que la parte negativa de la iniciativa es el impacto económico que podría tener en las pequeñas y medianas empresas ya que el nuevo monto de cuotas -de un 13 por ciento- pudiera ser complejo de pagar para ellos. “Esto puede incrementar esta simulación de la seguridad social y seguir bajando las cuotas diarias de cotización como ya se ha venido maquillando. Es decir, trabajadores que ganan un salario mediano o alto pero que están registrados con el mínimo”, alertó.Aunque la discusión de esta iniciativa está pendiente y la crisis por el Covid-19 pudiera retrasarla aún más, para Laura Celia Pérez Estrada el hecho de que se esté subiendo a la agenda pública el tema de las pensiones es positivo ya que esto lleva a la población a interesarse en un tema que debiera ser primordial y necesario. En ese sentido,y desconocen incluso la empresa que les maneja el dinero que tendrá que usarse en su futuro.Por ello hizo un llamado a la ciudadanía a interesarse en dónde está el dinero para su retiro, así como conocer cuál de las 35 instituciones de seguridad social que hay a nivel nacional les corresponde.

Bernardo Martínez Ríos, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en Xalapa consideró que la reforma propuesta por el mandatario federal es una “iniciativa mejorable” que podría beneficiar a miles de trabajadores mexicanos. No obstante, dijo, llega en un momento inoportuno debido a la situación económica que enfrentan muchos empresarios.



En entrevista, el representante de la Canaco en Xalapa expuso que, aunque las cámaras empresariales fueron incluidas en esta iniciativa hasta el momento existen muchos puntos que no han sido definidos por lo que se espera que se siga escuchando a los representantes de la iniciativa privada. Y es que, apunto, lo ideal es que este sector pudiera recibir algunas compensaciones de carácter fiscal para tener una disminución en la parte que al patrón le va a corresponder aportar. “Estamos viendo algunos temas de deducibidad. Sabemos que es una propuesta a la que le faltan muchas cosas”, dijo.

En ese sentido, indicó que por lo que hasta el momentoya que la aportación principal para la pensión del trabajador la tienen que hacer los patrones y se esperaría que el gobierno también pueda incrementar el monto de su participación, todo esto, dijo, por el bien de los trabajadores.Precisó que el incremento del 5.15 por ciento 13.8 endel 1.08 anual a ocho años lo que sí impactará en la economía. “Nos hubiera gustado que el gobierno también aportara un poco más para que se beneficie al trabajador que es lo que se buscó desde un principio”.Por cuanto hace a la parte positiva de la reforma que deberá ser discutida en el Poder Legislativo, Martínez Ríos indicó que para el trabajador se reflejará en una mayor compensación para su retiro además de que se conserva el trabajo de las afores y se limita la comisión de que cobran estas empresas por el manejo de las cuentas de ahorro.