52% de la población que no tiene para comprar su casa, beneficiada con reforma a la vivienda

La reforma que se hizo al Artículo 123 en materia de vivienda es un tema que tiene más puntos positivos que negativos, porque busca beneficiar a más personas para acceder a un inmueble propio, pero habrá que analizar los efectos que tendrá, señalan especialistas.

En entrevista el investigador Darío Fabián Hernández González, del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana (UV) y Juan Carlos Díaz Morante, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex-Xalapa), opinan que los cambios al Artículo 123, en el tema de vivienda, permitirán reducir el alto índice de personas que no tienen un inmueble propio y que por esa situación deben rentarla.

Darío Fabián Hernández González, investigador de la Universidad Veracruzana, recordó que el acceso a los créditos del Instituto del Fondo Nacional para Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) hasta hace unas décadas era un derecho, incluso, fundamental para los trabajadores y empleados quienes podían tener acceso a una vivienda, laborando tanto en el sector público como privado y en dependencias de órganos descentralizados.

El problema, dijo, fue a partir de la década de los noventa y hasta la fecha cuando se registró una caída recurrente en el desarrollo inmobiliario para los estratos medios y bajos.

De hecho, datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) reveló que hay casi 8.5 millones de viviendas como déficit anual, “es decir, tenemos una carencia alta de viviendas”.

Señalan que poder acceder a una vivienda propia es un derecho / Foto Diario de Xalapa

También se tiene un altísimo margen de personas que habitan en viviendas arrendadas, que son casi 17% de personas.

Local Sin recursos para construir: casi medio millón de veracruzanos necesitan vivienda

Hernández González subraya que de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de la Vivienda (Invivienda) 52% de las personas que rentan una vivienda no cuentan con los recursos suficientes para adquirirlas. “Entonces hablamos de que sin la reforma existía un déficit de construcción de vivienda y también un déficit de créditos. Esto es sumamente importante porque había altos conflictos derivados por cómo estaba la mencionada ley”.

Con la reforma, indica que la Comisión Nacional para la Vivienda, junto con el Fondo de Operaciones y Financiamiento Bancario para la Vivienda aportarán apoyos financieros tanto para la edificación como para los créditos para vivienda. “Con esta transición casi 17% de personas tendrán oportunidad de resolver estas necesidades de acceso a la vivienda”.

No todo es bueno, opinan

De la parte empresarial, Juan Carlos Díaz Morante, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex-Xalapa), comenta sobre el tema que todas las acciones que sean en beneficio de los trabajadores son positivas y lo apoyarán. Sin embargo, aclaró que “zapatero a tus zapatos” y se mostró en contra de que Infonavit ahora construya viviendas. “En eso no estamos de acuerdo, porque para ello, están los expertos y los que están capacitados como son las empresas constructoras”.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana comenta que muchos de los cambios que está haciendo en el tema de vivienda por parte del gobierno federal son positivos.

/ Infografía Jonathan Hernández

Hay numerosas cosas que como empresarios ven bien porque se busca darles una vivienda digna a los trabajadores, es un modelo de desarrollo inclusivo, “eso es ver por el bienestar de los trabajadores".

Local Canadevi celebra propuesta de Sheinbaum de construcción de un millón de viviendas

Indicó que programas como el de disminuir el costo de la vivienda al evitar que los trabajadores paguen hasta dos o tres veces más de lo que les costó su casa, es lo justo.

De la restructuración que se hace en Infonavit es de las cosas que observan va bien. “También buscan ser más estrictos en el tema de dónde se están realizando las construcciones de las viviendas, esto para evitar que los grandes desarrollos no se realicen en zonas inadecuadas, donde no hay servicios públicos o muy alejados del centro de la ciudad”.

No obstante, remarca que lo que no apoyan porque les parece inadecuado es que el Infonavit tome en sus manos la tarea de constructor. “Creo que como sector privado y sociedad podemos ver que definitivamente las empresas paraestatales, como CFE y como Pemex, que están a cargo del gobierno, son las más endeudadas, son las menos productivas y en ese mismo tenor, pensamos que Infonavit no debe construir sino hacer las labores que le corresponden”.

Indica que hay que decirle a los gobernantes que los entes privados, en el sector de la construcción, son los que tienen experiencia y están capacitados para realizar las obras.

“Y bueno, yo creo que el gobierno está para administrar los recursos y gobernar, pero dejen que las constructoras construyan, que lo hagan con lineamientos claros, así que zapatero a tus zapatos”, concluyó.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️