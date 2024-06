Elecciones abiertas para elegir jueces y magistrados complicaría la impartición de justicia: experto

Veracruz, Ver.- La elección de jueces, magistrados y ministros mediante elecciones abiertas a la población, como parte de la Reforma judicial que pretende impulsar el gobierno federal, podría complicar la impartición de justicia, consideró Vicente Octavio Pozos Marín, presidente del Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho en el estado de Veracruz.

¿Qué deberían hacer los aspirantes a jueces y magistrados en caso de haber elecciones abiertas?

Explicó que quienes aspiren a estos cargos deberán realizar un periodo de dos meses de campaña y eso podría retrasar la impartición de justicia.

“En este caso Veracruz, va a tener que realizar esa reforma con la finalidad de elegir tanto a magistrados como a jueces, esa es la situación, le vemos complicado por algo, la impartición de justicia, se va a hacer más lenta, porque hoy en día, lo vemos en materia penal, mercantil y laboral, se llevan a cabo dos o tres audiencias diarias, cuando en el sistema anterior, es decir, se manejan las juntas de conciliación de trabajo, se pueden llevar hasta doce audiencias en un solo día, antes en el sistema inquisitivo se llevaban 10 o 12 audiencias también diarias y habían tres juzgados y realmente se manejaban 30 y 35 audiencias, hoy en día con estos 4 juzgados, pues muchas veces se manejan 4 audiencias, que hacen la impartición de justicia más lenta”, ejemplificó.

Hay que recordar que la reforma al poder judicial se encuentra contemplada dentro del Plan C que pretende llevar a cabo la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum.

¿Qué contempla la Reforma al Poder Judicial?

En esta reforma se contempla que jueces y magistrados sean designados en una elección popular, aunque la propuesta de las ternas será realizada por el ejecutivo federal, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y el Consejo de la Judicatura y el INE, que ahora se llamará Instituto Nacional Electoral y de Consulta.

El entrevistado calificó de novedoso que se realicen encuestas ciudadanas, sobre su opinión del Poder Judicial, sobre todo porque por primera vez, se tomará en cuenta la opinión de los mexicanos y sobre todo de los colegios, barras y asociaciones de abogados.

“Lo novedoso que puede haber es que va a haber una consulta, según se está mencionando a través de los medios de comunicación y la propia candidata electa a la presidencia de la república que está señalando y que de cierta manera hoy en la mañana, también lo está diciendo la Cámara de Senadores, a través del presidente de la misma, que también se hará una consulta con la ciudadanía, sobre todo con los colegios, barras y asociaciones a nivel nacional, como estatal, porque el Poder Judicial de la entidad”, comentó.

Octavio Pozos Marín, destacó el hecho de que jueces y magistrados no están acostumbrados a ser "candidatos" o participar en un proceso de elección como el que propone la reforma.

Pese a ello, el abogado consideró que el Poder Judicial, no perderá su autonomía total, solo en cuanto a la elección de sus integrantes.

“Se pierde en cuanto a la cuestión de la elección, si se pierde, pero hoy en día volvemos a lo mismo, quien propone los ministros de la corte, el ejecutivo aprobado por el senado, en este caso en las entidades federativas, quien propone a los magistrados es el gobernador, lo pasa a la legislatura y la legislatura aprueba la designación del gobernador, en cuanto a los jueces de distrito, los designa el consejo de la judicatura, es así como está actualmente, pero en la reforma se prevé que quien los proponga son precisamente lo que acabamos de señalar, el ejecutivo federal, cámara de diputados, senadores y el consejo de la judicatura, en una contienda electoral que va a durar dos meses y es o que la ciudadanía va a elegir”, comentó.

No obstante lo que si se cuestionó es “que va a pasar en ese tiempo de dos meses, que de por si la impartición de justicia está lenta, prácticamente se van a dedicar a su campaña y el trabajo, que están desempeñando, no lo van a poder realizar en el caso de que alguno de ellos tenga la intención de seguir laborando, es un candidato y la ciudadanía va a elegir, donde los partidos políticos no tienen ninguna inherencia de apoyarlos”, concluyó.