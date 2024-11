Aprueban reforma en materia de protección y cuidado animal en Veracruz

Veracruz, Ver.- Ambientalistas y protectores de animales celebran la aprobación a la reforma constitucional en materia de protección y cuidado animal por parte de la cámara de diputados al considerar que se trata de un gran avance.

El presidente de la Asociación Veracruzana para la Concientización Animal, José González Martínez afirmó que esta reforma es un sueño realidad, sobre todo porque fue uno de los impulsores de dicho documento, al considerar que se tenía una deuda pendiente con los animales, esos no humanos sin voz.

“Confío en que la reforma constitucional propuesta alcance su objetivo, como sociedad mexicana, tenemos una deuda pendiente con los animales no humanos, aquellos que carecen de voz. Esta iniciativa representa una oportunidad valiosa para establecer leyes que armonicen las normativas existentes y nos permitan avanzar hacia un respeto por los derechos de los animales. Agradezco su atención y apoyo en esta importante causa, que no solo beneficiará a los animales, sino que también contribuirá a la construcción de una sociedad más justa y compasiva”, externó.

Explicó que el maltrato animal persiste como una realidad cotidiana de la sociedad y la propuesta incorpora criterios de oportunidad a través de reformas a los artículos 3, 4 y 73 constitucionales.

Puntualizó que esta iniciativa no busca prohibir por prohibir; más bien, se pretende generar una conciencia social que promueva el respeto hacia los animales.

Artículos que fueron aprobados en la reforma constitucional

Detalló que el artículo 3 de la reforma propone incluir en la currícula escolar básica una materia que aborde la relación entre el ser humano, la naturaleza y los animales no humanos, esto con el objeto de concienciar a las nuevas generaciones sobre la importancia del cuidado y protección de estos seres.

En tanto la propuesta al artículo 3° enfatiza que los programas educativos deben trascender y fomentar el reconocimiento de los animales como seres con derechos propios, por otra parte el artículo 4 aborda la prohibición del maltrato animal, en un contexto donde México enfrenta una creciente ola de violencia.

Hizo referencia que según datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), una sociedad que no respeta los derechos de aquellos que no tienen voz, como son los animales no humanos, difícilmente desarrollará compasión y respeto por sus semejantes.

Para Sergio González presidente de la Asociación ambientalista, Earth Mission, la reforma no es perfecta, pero significa un avance | Foto: Raúl Solis / Diario de Xalapa

“La reforma busca garantizar un trato digno a todos los animales no humanos y erradicar los actos de crueldad que se perpetúan en nuestra sociedad”, insistió.

Agregó que el artículo 73 constitucional, su relevancia es fundamental para avanzar en la protección de los animales en nuestro país, ya que establecería las bases para que la federación pueda legislar de manera efectiva en este ámbito y este marco legal permitiría, en primera instancia, el reconocimiento de la personalidad jurídica de los animales, estableciendo que son sujetos de derechos y obligaciones mediante la tutela, en lugar de ser considerados meros objetos.

La reforma no es perfecta, pero ya es un avance: Earth Mission

Por su parte, Sergio Armando González Ramírez presidente de la Asociación ambientalista, Earth Mission, la reforma no es perfecta, pero significa un avance muy importante porque busca dar derechos a los animales bajo una protección legal para combatir el maltrato.

Afirmó que con esta reforma el delito ya es constitucional en todo el país y obliga a todos los estados a tener su propia ley y aunque no la tengan, el delito de maltrato se persigue como un hecho constitucional.

No hay suficiente personal dentro de la Fiscalía para atender los casos de maltrato | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Opino que dicha reforma debe de ir de la mano con la Reforma al Código Penal Federal en el cual también debe quedar incluido el maltrato animal para ampliarse y fortalecerse.

“Esto ha sido una lucha que ha iniciado décadas atrás, al menos 20 años atrás y es muy difícil llegar a donde se está llegando pero que considero que es un hecho histórico para los animales, que sean incluidos en la constitución, lo veo muy bien, es un gran paso, incluye el concepto de conservación, porque no solamente estamos hablando sólo de protección a animales de casa, también de la conservación”, destacó.

Manifestó que lo interesante es que dicha reforma también incluye el tema de conservación que se traduce en fauna silvestre.

“Hay que ver cómo queda el texto, pero sin duda es un avance que todo lo que no se avanzó en 20 años, si se aprueba esta adecuación al artículo 3 y 4 de la constitución, es una ampliación en el cual se incluye a los animales y pues la verdad es positiva, en mi opinión es un paso grande pero no es el final del trabajo, falta pero si abre la puerta a este trabajo que se viene”, dijo.

Celebran la reforma, pero faltan más adecuaciones en temas de sensibilización porque los mismos funcionarios de la Fiscalía minimizan los casos | Foto ilustrativa: Gabriela Pérez / Cuartoscuro.com

Finalmente, Lucy Osorio Ramírez protectora independiente, mencionó que esta iniciativa debe contemplar que en cada Fiscalía haya un juez especialidad dado que en el estado hay muchos vacíos legales.

Dijo que hay municipios como Medellín de Bravo que argumentan que no pueden proceder legalmente, sino que los protectores se deben de encargar de todo el proceso.

Además de que no hay suficiente personal dentro de la Fiscalía para atender los casos de maltrato.

Celebró la reforma pero opinó que faltan más adecuaciones en temas de sensibilización porque los mismos funcionarios de la Fiscalía minimizan los casos por tratarse de algún animal.

“Lo de establecer la ley de protección animal está bien pero faltan cosas, por ejemplo en municipios como Medellín no pueden hacer demanda penal por maltrato animal o contra alguien que mate un perro, que nos encargamos nosotros, en algunos casos se tiene que hacer una autopsia y solo hay un perito forense animal para todo el estado, hace falta conciencia y empatía, vamos a ver como concluye, hay cosas muy positivas pero habrá que esperar”, dijo.

