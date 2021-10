Reforma Energética le hará mucho daño al país, señala la senadora Lilly Téllez

Veracruz, Ver.- La senadora Lilly Téllez García asegura que la llamada Reforma Energética es igual de mala que el mismo Manuel Bartlett Díaz, actual director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que hará mucho daño al país.

Previo a la reunión con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) indica que dicha reforma es igualita al mismo exgobernador de Puebla por lo tanto debería llamarse como él.

“La reforma es tan mala como Bartlett mismo, en realidad se llama la reforma Bartlett es igualita a él, todas las características de Bartlett las tiene su propia reforma es un engaño para el país y será muy mala para los mexicanos si se aprueba”, indica.

Considera que dicha iniciativa debe ser votada en contra porque será perjudicial para México y traerá consecuencias como el encarecimiento de la energía eléctrica, afectaciones al medio ambiente y hasta enfermedades.

Señala que el estado no sabe manejar una empresa y desconoce la labor de los empresarios por lo que no es viable entrar a manejar una compañía de electricidad.

“El estado no sabe manejar una empresa no sabe hacer lo que hacen los empresarios y mucho menos lo saben hacer bien, nunca han podido y pretender manejar una compañía simplemente es algo que no se les da y menos a personas que tienen la ideología de Morena, será un costo para los mexicanos, hay que defender a los mexicanos contra Bartlett”, insiste.

Comenta que esta reforma solo le conviene a la élite de Morena debido a que con esto intentan recuperar los recursos que han perdido por el pésimo manejo de la política económica y continuar regalando el dinero en los programas electorales como una forma de compra de votos.

La senadora acusa que el mismo Bartlett tiene engañado al presidente con esta “deforma”.

En conocido café de la ciudad la senadora sostuvo un desayuno con empresarios y después se dirigió a la reunión de socios de Coparmex.