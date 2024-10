Gobierno federal hace a un lado la reforma fiscal y presiona a empresas formales, acusan líderes

El gobierno federal sigue cargando la mano a empresas con una mayor recaudación fiscal y si le agregan que proyectan aumentar aguinaldos al doble y reducir la jornada laboral, habrá empresas que no aguantan tantas imposiciones, señalan el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex-Xalapa), Juan Carlos Díaz Morante y el consejero nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra-Xalapa), Miguel Hernández Díaz.

En entrevista, exponen que aunque no haya todavía una reforma fiscal, en esta nueva administración, “hay cambios tendientes a cobrar más a los formales y dejar sin obligaciones a los informales”. “Las empresas no podrán soportar las cargas fiscal, laboral y social que es el caso de las empresas que tienen entre 10 y 15 trabajadores”, alertan.

El representante de la Coparmex en Xalapa, Juan Carlos Díaz Morante, aseguró que con las nuevas disposiciones que se vislumbran las empresas van a tener muchos mayores problemas, ya que actualmente presentan dificultades tanto para pagar salarios como para mantenerse.

Señala que la opción podría ser subir precios de sus productos y servicios sin embargo, reconoce que esto genera inflación.

“Algunas (empresas) definitivamente desaparecerán porque siguen sobre los mismos, siguen castigando mucho a las empresas, principalmente, a las medianas y a las pequeñas, al no tomar en cuenta, la situación del sector productivo”.

Indica que no es posible enfrentar más responsabilidades fiscales y que pretenden aumentar los aguinaldos al doble, elevar salarios mínimos y reducir la jornada laboral, expone.

Vienen cortes a empresas

En el caso del consejero nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra-Xalapa), Miguel Hernández Díaz, expone que es preocupante que los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), hayan bajado su pronóstico de crecimiento para México para los siguientes dos años.

El gobierno federal sigue cargando la mano a empresas con una mayor recaudación fiscal y habrá empresas que no aguantan tantas imposiciones | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Indica que este recorte en la tasa de crecimiento es por dos temas: el primero es la Reforma Judicial que causa incertidumbre y provoca que no vengan capitales a invertir, “porque llegan pero son los capitales golondrina, que solamente invierten en bonos gubernamentales o en la bolsa de valores, pero no instalan fábricas y no crean empleos”.

Otro punto que causa incertidumbre es el tema fiscal, dice. “Tienen la fuerza para hacer una reforma fiscal, pero no la quieren hacer, sino que buscan sacar más de las empresas formales, pero no tocan a la informalidad para recaudar. Quieren cobrar más con los mismos personajes o las mismas empresas de siempre, pero no buscan incentivar la producción”.

Considera que quieren que los privados inviertan, que generen más empleo, una mayor economía, pero no están dando las condiciones necesarias para hacerlo. “Es decir, seguimos con incertidumbre en la cuestión de la reforma fiscal, seguimos con problemas graves de inseguridad y eso no atrae a los inversionistas”, explica.

Apunta que no quiere decir que haya persecución fiscal, pero sí van a apretar más a los mismos de siempre. “Y desafortunadamente no son las grandes empresas, sino son las empresas, las medianas y pequeñas, las que más resienten estas imposiciones”.

Hernández Díaz recuerda que son las pequeñas y medianas las que generan la mayor parte de la economía, son las que van a estar aportando más y se pretende todavía apretar más en ese sentido la recaudación fiscal, eso no es lo recomendable, concluyó.





