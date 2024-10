Ciudadanos presentan amparos contra reforma judicial en Xalapa

Ciudadanos xalapeños presentaron amparos directos contra la reforma judicial publicada por el Poder Ejecutivo federal en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre.

Este martes, acudieron a los Juzgados federales ubicados en Arco Sur en Xalapa para interponer 70 amparos directos con los que buscan la declaratoria de inconstitucionalidad de esta reforma.

¿Por qué se oponen a la reforma judicial?

De acuerdo con el abogado Eduardo de la Torre Jaramillo, la reforma elimina la independencia al Poder Judicial, ante las imposiciones que se aplicarán con la misma.

“Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo tienen un afán de destruir al Poder Judicial y su independencia”, expuso.

Protesta de trabajadores del Poder Judicial en Xalapa / Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Refirió que está ley contradice los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos firmados de común acuerdo por el Estado Mexicano.

"Los Derechos Humanos están siendo liquidados con esta reforma todos los sectores se verán afectados, por ejemplo: los niños con cáncer no podrán recurrir a un amparo cuando el Estado no les proporcione los medicamentos que requieren para su tratamiento porque sus derechos van a estar vulnerados y no serán respetados", expresó.

Local Lucha de trabajadores del Poder Judicial de la Federación sigue; realizan marcha en Xalapa

En su opinión, la reforma deja en estado de indefensión a cualquier persona que denuncie una vulneración a sus derechos humanos.

"Con esta reforma ya no se podrán promover juicios de protección de garantías ante Juzgados y Tribunales, todos quedamos en indefensión", comentó.

Mencionó que la reforma representa un retroceso de al menos 200 años, por lo que en el país se generará una crisis constitucional.

Los amparos fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia de los Juzgados Federales del Séptimo Circuito, donde se tienen guardias para atender los casos urgentes.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️