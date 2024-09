Gómez Cazarín asegura que reforma judicial se aprobará en el Congreso de Veracruz [Video]

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín señaló que el Legislativo estatal ya se está preparando para validar de forma exprés la Reforma al Poder Judicial aprobada la madrugada de este miércoles en el Senado de la República.

En un video que publicó en sus redes sociales oficiales, Gómez Cazarín recordó que se requiere el aval de al menos 17 Congresos locales para que esta reforma Constitucional tenga validez.

Te puede interesar: Miguel Ángel Yunes Márquez se manifiesta a favor de la Reforma Judicial

¿Qué dijo Juan Javier Gómez Cazarín sobre la reforma judicial?

“Esta madrugada se acaba de aprobar la reforma judicial en una sede alterna por las manifestaciones que se suscitaron, ahora el proceso es que los Congresos locales, que tienen que ser al menos 17 de este país aprueben esta reforma para que tenga validez Constitucional”, dijo.

Local Gobernador de Veracruz se dice complacido por la aprobación de la reforma judicial en el Senado

Mostrando de fondo en el video el pleno de la Diputación Permanente de la Sala Venustiano Carranza del Congreso de Veracruz, el coordinador de la bancada de Morena señaló que ya se tiene todo listo para que el tema sea puesto a discusión en el Pleno.

“A nosotros en el estado de Veracruz nos va a tocar en unas horas, de hecho, ya estamos preparados aquí en el órgano permanente para meterla en el orden del día, de ahí pasamos al Pleno”, expuso.

Aseveró que este Dictamen será aprobado en el pleno del Congreso local, debido a que se cuenta con mayoría.

“En este Congreso de Veracruz la reforma judicial va, vamos a hacer efectivo el Plan C, por tantos años nos tocó luchar para darle al pueblo una justicia verdadera, ya no habrá justicia simulada, ya no habrá magistrados millonarios o que vendían la justicia, la justicia es para todos, debe ser por igual”, comentó.

El legislador afirmó que la reforma judicial busca la aplicación de una justicia verdadera, aplicada a todos los sectores políticos por igual.

“Vamos en busca de una justicia verdadera, bienvenido el Plan C, gracias a todos los mexicanos y mexicanas que han apoyado al proyecto de la Cuarta Transformación”, agregó.

En el Congreso se Veracruz Morena tiene mayoría con 28 legisladores y los partidos aliados tienen: el PT 2, el PVEM 3 y Fuerza por México Veracruz 1.

En el Congreso se Veracruz Morena tiene mayoría con 28 legisladores | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Los partidos de oposición cuentan con 8 representantes el PAN, 2 legisladores el PRI tiene y 1 representante Movimiento Ciudadano.

Cinco legisladores se han declarado independientes.

Este día se citó a los integrantes de la Diputación Permanente a sesión a las 9:30 horas y se pretende que en esta plenaria se cite a extraordinaria en el Pleno, donde se aprobaría la reforma judicial.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️